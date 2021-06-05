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Giriş Tarihi: 5.6.2021 09:07 Son Güncelleme: 5.6.2021 09:17

'un gözü kulağı 'te

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te

, 'ten en geç önümüzdeki pazartesi gününe kadar geri dönüş bekliyor. Hamsik için yapılan 1.5 milyon Euro maaşın yanı sıra bonus ve imza parasını içeren 750 bin Euro'luk teklif, 250 bin Euro daha artırılarak 1 milyon Euro'ya çıkarıldı.

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sırasında Marek Hamsik yer alıyor. Slovak futbolcuya geçtiğimiz günlerde resmi teklifini sunan bordo-mavililer, beklemeye geçmişti.

Hamsik'e tavan ücret 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar ve imza parası teklif eden bordo-mavililer, en geç önümüzdeki pazartesi günü Hamsik'ten bir geri dönüş bekliyor.

Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun kararına göre yol haritası belirleyecek. Hamsik için son olarak yapılan 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra bonus ve imza parasını içeren 750 bin Euro'luk teklif, 250 bin Euro daha artırılarak 1 milyon Euro'ya çıkarıldı.

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Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te
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