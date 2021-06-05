Yeni hoca Benitez!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun vedasının ardından yeni teknik direktör için papatya falları açılırken, dün flaş bir gelişme yaşandı.Büyük bir fikir ayrılığı olmazsa tarafların el sıkışması ve Benitez'in, F.Bahçe'nin yeni hocası olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, bu otele daha önce rezervasyon yaptırdığı birçok oyuncuyla sözleşme imzalamıştı.61 yaşındaki Benitez; Valencia, Liverpool, İnter, Chelsea, Napoli, Real Madrid ve Newcastle United gibi kulüplerin teknik direktörlüğünü yaptı. Son olarakFenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz salı düzenlediği basın toplantısında Portekiz-Alman ekolüne yöneleceklerini ifade ederken,demişti.FENERBAHÇE için İstanbul'a gelecek olan Benitez, tam bir kupa koleksiyoncusu. İspanyol hoca, üç sezon çalıştırdığı Valencia ile iki kez La Liga şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Kupası kaldırdı. 2005'te Liverpool ile Şampiyonlar Ligi zaferinin yanında UEFA Süper Kupası'nı da aldı.2012 yılında ise Chelsea'yi Avrupa Ligi zaferi ile taçlandırmayı başardı., dün Genoa'dan Miha Zajc için 3 milyon Euro'luk resmi teklif aldı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediğiSarılacivertliler, Zajc ile hedef olarak koyduğu 15 milyon Euro bonservis gelirine bir nebze daha yaklaşmış olacak.