Yeni hoca Benitez!

Sarı-lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcı için İstanbul’da bir otelde rezervasyon yaptırdı. Çok büyük fikir ayrılığı olmazsa tarafların el sıkışması bekleniyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun vedasının ardından yeni teknik direktör için papatya falları açılırken, dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, ünlüteknik adam Rafael Beniteziçin İstanbul'da bir otelde 16Haziran tarihli rezervasyonyaptırdı. Tüm masraflar,Koç Holdingtarafından karşılandı. Büyük bir fikir ayrılığı olmazsa tarafların el sıkışması ve Benitez'in, F.Bahçe'nin yeni hocası olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, bu otele daha önce rezervasyon yaptırdığı birçok oyuncuyla sözleşme imzalamıştı.
DEV KULÜPLERİ ÇALIŞTIRDI
61 yaşındaki Benitez; Valencia, Liverpool, İnter, Chelsea, Napoli, Real Madrid ve Newcastle United gibi kulüplerin teknik direktörlüğünü yaptı. Son olarak Çin kulübü DalianPro'yu çalıştıran Benitez,ocak ayında görevden ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz salı düzenlediği basın toplantısında Portekiz-Alman ekolüne yöneleceklerini ifade ederken, "Ancak başka ülkedenteknik adam getirirsek deşaşırmayın" demişti.
KUPA CANAVARI
FENERBAHÇE için İstanbul'a gelecek olan Benitez, tam bir kupa koleksiyoncusu. İspanyol hoca, üç sezon çalıştırdığı Valencia ile iki kez La Liga şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Kupası kaldırdı. 2005'te Liverpool ile Şampiyonlar Ligi zaferinin yanında UEFA Süper Kupası'nı da aldı. 2010'da İnter ileİtalya Süper Kupası'nı ve FIFA Kulüpler DünyaKupası'nı kazandı. 2012 yılında ise Chelsea'yi Avrupa Ligi zaferi ile taçlandırmayı başardı.
ZAJC'A GENOA'DAN 3 MİLYON EURO
F.BAHÇE, dün Genoa'dan Miha Zajc için 3 milyon Euro'luk resmi teklif aldı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Sloven orta sahaoyuncusu için gelen teklifesıcak baktığı bildirildi. Sarılacivertliler, Zajc ile hedef olarak koyduğu 15 milyon Euro bonservis gelirine bir nebze daha yaklaşmış olacak.