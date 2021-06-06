Son dakika: Beşiktaş Sergen Yalçın'la görüşmelere başladı! Teklifin detayları ortaya çıktı...

Beşiktaş'a farklı bir hava katmayı başaran Sergen Yalçın, takımın başında geçirdiği ilk tam sezonu ise 2 kupayla tamamladı. Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gruplardan başlayacak.