Son dakika: Beşiktaş Sergen Yalçın'la görüşmelere başladı! Teklifin detayları ortaya çıktı...

Geçtiğimiz sezonun ortasında Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlılarla sezonu 3. sırada bitirmişti.
Beşiktaş'a farklı bir hava katmayı başaran Sergen Yalçın, takımın başında geçirdiği ilk tam sezonu ise 2 kupayla tamamladı. Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gruplardan başlayacak.
Siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona eren Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu ise Çeşme'de atıyor. Henüz yeni sözleşme imzalamayan deneyimli teknik adam için ilk görüşmeler başladı.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ta yaşanan son dakika gelişmelerini aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sergen Yalçın'a yapılacak teklifin detaylarını aktardı.
Beşiktaş yöneticilerinden Emre Kocadağ'ın Sergen Yalçın'la olan iyi arkadaşlık ilişkileri üzerine Çeşme'ye giderek sözleşme görüşmelerini başlatacağını açıklayan Sercan Dikme, Sergen Yalçın için ilk olarak düşünülen 2 yıllık kontratın, 1 yıl olarak değiştirildiğini söyledi.
Beşiktaş yönetimini temsilen Sergen Yalçın'la görüşmelere başlayan Emre Kocadağ, ilk olarak 1 yıllık sözleşme teklifi ve maaş arttırımı içeren bir kontrat sunacak.
KENAN KARAMAN'A 3 YILLIK TEKLİF
Geçtiğimiz günlerde milli oyuncu Kenan Karaman'ın menajeri 3 büyükler ile masaya oturmak için İstanbul'a gelmiş ve görüşmelere başlamıştı. İlk olarak Beşiktaş'la görüşecek olan menajer, Beşiktaş'ın yeni ve revize edilmiş teklifini milli takım kampında bulunan oyuncuya iletecek.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, bu transfer için 1-2 gün içerisinde daha net detayların ortaya çıkacağını ifade etti.
ERSİN'İN SATILMASI HALİNDE...
Fransa Ligue 1'den Nice'in Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için yaptığı 7 milyon Euro'luk teklif değerlendirilme halinde. Sergen Yalçın, genç kalecinin satışına olumlu bakıyor. Siyah-beyazlılarda Ersin'in satılması halinde yerine bakılan yerli kalecinin ise Mert Günok olduğu öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın masaya oturuyor!