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Giriş Tarihi: 6.6.2021 19:57 Son Güncelleme: 7.6.2021 08:48

Son dakika: 'la görüşmelere başladı! Teklifin detayları ortaya çıktı...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Beşiktaş Sergen Yalçın'la görüşmelere başladı! Teklifin detayları ortaya çıktı...

Son dakika haberi... 'la geçirdiği ilk tam sezonu 2 kupayla bitiren , şampiyonluğu ve şampiyonluğunu elde etti. Deneyimli teknik adamın 31 Mayıs itibarıyla biten sözleşmesi ise henüz yenilenmedi. Çeşme'de tatilini sürdüren Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetimiyle masaya oturdu. muhabiri , Sergen Yalçın'a yapılacak teklifin detaylarını aktardı.

Geçtiğimiz sezonun ortasında 'nın gönderilmesinin ardından 'ın başına geçen , 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlılarla sezonu 3. sırada bitirmişti.

Beşiktaş'a farklı bir hava katmayı başaran Sergen Yalçın, takımın başında geçirdiği ilk tam sezonu ise 2 kupayla tamamladı. şampiyonluğu ve şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, gelecek sezon 'ne direkt olarak gruplardan başlayacak.

Siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona eren Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu ise Çeşme'de atıyor. Henüz yeni sözleşme imzalamayan deneyimli teknik adam için ilk görüşmeler başladı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ta yaşanan son dakika gelişmelerini aktaran muhabiri , Sergen Yalçın'a yapılacak teklifin detaylarını aktardı.

Beşiktaş yöneticilerinden 'ın Sergen Yalçın'la olan iyi arkadaşlık ilişkileri üzerine Çeşme'ye giderek sözleşme görüşmelerini başlatacağını açıklayan Sercan Dikme, Sergen Yalçın için ilk olarak düşünülen 2 yıllık kontratın, 1 yıl olarak değiştirildiğini söyledi.

Beşiktaş yönetimini temsilen Sergen Yalçın'la görüşmelere başlayan Emre Kocadağ, ilk olarak 1 yıllık sözleşme teklifi ve maaş arttırımı içeren bir kontrat sunacak.

KENAN KARAMAN'A 3 YILLIK TEKLİF

Geçtiğimiz günlerde milli oyuncu Kenan Karaman'ın menajeri 3 büyükler ile masaya oturmak için İstanbul'a gelmiş ve görüşmelere başlamıştı. İlk olarak Beşiktaş'la görüşecek olan menajer, Beşiktaş'ın yeni ve revize edilmiş teklifini milli takım kampında bulunan oyuncuya iletecek.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, bu transfer için 1-2 gün içerisinde daha net detayların ortaya çıkacağını ifade etti.

ERSİN'İN SATILMASI HALİNDE...

Fransa Ligue 1'den Nice'in Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için yaptığı 7 milyon Euro'luk teklif değerlendirilme halinde. Sergen Yalçın, genç kalecinin satışına olumlu bakıyor. Siyah-beyazlılarda Ersin'in satılması halinde yerine bakılan yerli kalecinin ise Mert Günok olduğu öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın masaya oturuyor!

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Son dakika: Beşiktaş Sergen Yalçın'la görüşmelere başladı! Teklifin detayları ortaya çıktı...
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