Lütfü Savaş: Boupendza’yı 8 milyon Euro’nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz

"ÇOK ALTERNATİFLİ BİR TAKIM KURDUK"

Başkan Savaş bundan sonra Hatayspor'un, en üst yerlerde kalmayı ve Avrupa'ya gitmeyi tercih edeceğini ama aynı zamanda mili takıma futbolcu yetiştirmek için çaba sarf edeceğine vurgu yaptı. Lütfü Savaş, artık amaçlarının bundan sonra kurumsallaşma, altyapı ve Hatayspor'un şartlarına yakışır bir tesis yapmak olduğunu söyledi.

İç ve dış transfer çalışmalarına devam ettiklerini de açıklayan Savaş, "Şu anda santrfor görüşmemiz var, biri aynı zamanda açık oynayan yurt dışından bir görüşmemiz var. Çok iyi bir milli takım oyuncusu ile anlaşma yaptık. Kısa sürede açıklayacağız. Aabid ile çalışmalarımız devam ediyor, anlaşma imzalamadık ama burada kalacağını düşünüyoruz. Çok alternatifli bir takım kurduk, genç de tecrübeli de var. İnşallah maya tutar ve geçen sene gibi bir lig geçiririz" dedi.