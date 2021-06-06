Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milli takımi EURO 2020 hazırlıklarını sürdürüyor! Kenan Karaman, ayrı çalıştı...
Giriş Tarihi: 6.6.2021 21:02 Son Güncelleme: 6.6.2021 23:06

Milli takımi hazırlıklarını sürdürüyor! , ayrı çalıştı...

AA
Milli takımi EURO 2020 hazırlıklarını sürdürüyor! Kenan Karaman, ayrı çalıştı...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , 'daki hazırlıklarına devam etti.

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan , takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde yan sahada çalıştı.

NEŞELİ ANLAR

İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Futbolcuların sürate dayalı, ortadaki yeleği kapmak için yaptıkları çalışmada ise neşeli anlar yaşandı.

Hücum organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi!
Son dakika haberleri: Normalleşmede flaş kabine toplantısı kararı! Erkene alındı
MEB LGS 2021 soruları ve cevapları yayınlandı! MEB LGS sözel - sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı SABAH'ta!
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı
Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...
Son dakika haberler: Bu mesleklere geçene destek verilecek!
Son dakika haberi: Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!
Son dakika haberi: Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli takımi EURO 2020 hazırlıklarını sürdürüyor! Kenan Karaman, ayrı çalıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA