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Giriş Tarihi: 7.6.2021 01:14 Son Güncelleme: 7.6.2021 09:28

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 4 isim ayrılıyor, 1 yeni transfer geliyor...

Son dakika: Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 4 isim ayrılıyor, 1 yeni transfer geliyor...

Son dakika haberi... Galatasaray'da başkanlık seçimininin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle belirsizlikler sürerken, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren 'in dışarıdan verdiği destekle transfer çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediyor. 19 Haziran tarihinde yapılacak seçime kadar transferde somut adımlar atmak isteyen sarı-kırmızılılar, , Feghouli, ve gibi oyuncuların ayrılmasını beklerken, transferinde de gelişmeler yaşanıyor.

'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, 19 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimine konsantre oldu. Sarı-kırmızılılarda birçok bilinmeyeni çözüme kavuşturacak olan seçim, öncellikle 'in geleceği ve transferlerin gerçekleşmesi için oldukça önemli.

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte ve transflerini duyuracak olan Galatasaray, gelecek sezonun ilk 11'i için de çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor muhabiri , Galatasaray içerisinde yaşanan son gelişmeleri ve transfer çalışmalarını aktardı. , Feghouli, ve gibi oyuncularla ayrılacağını belirten Emre Kaplan, 'nun transferinde aşama kat edildiğini belirtti.

İşte Emre Kaplan'ın aktardığı son gelişmeler...

SOL BEKTE YENİ ADAY ALEX MORENO

Fatih Terim'in listesi üzerinden bir takım hazırlıklar sürüyor. Fatih hoca, transfer konularında sözleşmesinin bitmesine rağmen dışarıdan destek vermeye devam ediyor.

İlk önce tamamlayıcı parçalar üzerinden görüşmeler yapıldı. Alpaslan ve Aytaç gibi. Ancak artık kadronun ana hattı üzerinden de bir takım hamleler yapılacak. Sol bek için transfer görüşmeleri devam ediyor.

Real Betis'te forma giyen Alex Moreno'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. İlk etapta olumlu bir geri dönüş alındı. Kulübüyle yapılacak görüşmenin ardından 1 yıllık kiralanma ve satın alma opsiyonu düşünülüyor.

4 İSİM BİRDEN AYRILIYOR

Öte yandan Feghouli ve Falcao ile yolların ayrılması bekleniyor. İki isim için henüz somut bir adım atılmış değil. Feghouli için menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmeler var ancak Feghouli'nin talepleri görüşülen kulüpleri zorluyor.

Luyindama için teklif bekleniyor. Bir yandan da sözleşme uzatılması planlıyor. Olası bir satış halinde elinin güçlenmesini istiyor Galatasaray. Teklif gelmesi halinde satılacak oyuncular arasında Luyindama'da yer alıyor.

Diagne'nin durumu biraz daha farklı. Premier Lig'de Diagne'nin bıraktığı izler bir miktar piyasa yapmasına sebep oldu. Bu nedenle Diagne'den bir bonservis kazanılması bekleniyor. Artık zarardan kar etmek bile olsa Diagne'nin ayrılması söz konusu.

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Son dakika: Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 4 isim ayrılıyor, 1 yeni transfer geliyor...
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