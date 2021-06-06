Son dakika: Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 4 isim ayrılıyor, 1 yeni transfer geliyor...

4 İSİM BİRDEN AYRILIYOR

Öte yandan Feghouli ve Falcao ile yolların ayrılması bekleniyor. İki isim için henüz somut bir adım atılmış değil. Feghouli için menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmeler var ancak Feghouli'nin talepleri görüşülen kulüpleri zorluyor.