Son dakika: Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 4 isim ayrılıyor, 1 yeni transfer geliyor...

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, 19 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimine konsantre oldu. Sarı-kırmızılılarda birçok bilinmeyeni çözüme kavuşturacak olan seçim, öncellikle Fatih Terim'in geleceği ve transferlerin gerçekleşmesi için oldukça önemli.
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transflerini duyuracak olan Galatasaray, gelecek sezonun ilk 11'i için de çalışmalarını sürdürüyor.
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray içerisinde yaşanan son gelişmeleri ve transfer çalışmalarını aktardı. Falcao, Feghouli, Diagne ve Luyindama gibi oyuncularla ayrılacağını belirten Emre Kaplan, Alex Moreno'nun transferinde aşama kat edildiğini belirtti.
İşte Emre Kaplan'ın aktardığı son gelişmeler...
SOL BEKTE YENİ ADAY ALEX MORENO
Fatih Terim'in listesi üzerinden bir takım hazırlıklar sürüyor. Fatih hoca, transfer konularında sözleşmesinin bitmesine rağmen dışarıdan destek vermeye devam ediyor.
İlk önce tamamlayıcı parçalar üzerinden görüşmeler yapıldı. Alpaslan ve Aytaç gibi. Ancak artık kadronun ana hattı üzerinden de bir takım hamleler yapılacak. Sol bek için transfer görüşmeleri devam ediyor.
Real Betis'te forma giyen Alex Moreno'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. İlk etapta olumlu bir geri dönüş alındı. Kulübüyle yapılacak görüşmenin ardından 1 yıllık kiralanma ve satın alma opsiyonu düşünülüyor.
4 İSİM BİRDEN AYRILIYOR
Öte yandan Feghouli ve Falcao ile yolların ayrılması bekleniyor. İki isim için henüz somut bir adım atılmış değil. Feghouli için menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmeler var ancak Feghouli'nin talepleri görüşülen kulüpleri zorluyor.
Luyindama için teklif bekleniyor. Bir yandan da sözleşme uzatılması planlıyor. Olası bir satış halinde elinin güçlenmesini istiyor Galatasaray. Teklif gelmesi halinde satılacak oyuncular arasında Luyindama'da yer alıyor.
Diagne'nin durumu biraz daha farklı. Premier Lig'de Diagne'nin bıraktığı izler bir miktar piyasa yapmasına sebep oldu. Bu nedenle Diagne'den bir bonservis kazanılması bekleniyor. Artık zarardan kar etmek bile olsa Diagne'nin ayrılması söz konusu.