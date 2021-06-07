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Giriş Tarihi: 7.6.2021 22:08

, 'daki hazırlıklarını sürdürdü

AA
A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü

'nda () mücadele edecek A Milli Takım, 'daki hazırlıklarına devam etti.

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Dünkü antrenmanda sağ üst arka adalesindeki sertleşme nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kenan Karaman, bugün takımla idman yaptı. Ay-yıldızlı ekip, tam kadro sahada yer aldı.

Isınma koşusuyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü
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