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Giriş Tarihi: 7.6.2021 14:29

Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk öyküsünü Beşiktaş Dergisi'ne anlattı

AA
Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk öyküsünü Beşiktaş Dergisi'ne anlattı

Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğu Beşiktaş dergisinde yazdı. Çebi, "Mayıs ayında, hem kulübümüzün kurucularından ’in önerisiyle bayram olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı hem de Beşiktaş'ımızın çifte kupalı şampiyonluğunu kutladık." dedi.

Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğu Beşiktaş dergisinde yazdı. Çebi, Beşiktaş dergisinin şampiyonluk sayısında taraftarlara seslenerek, "Mayıs ayında, hem kulübümüzün kurucularından 'in önerisiyle bayram olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı hem de Beşiktaş'ımızın çifte kupalı şampiyonluğunu kutladık." ifadelerini kullandı.

"Bugün, Beşiktaşlının bayramı. Bugün 7'den 77'ye kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle her Beşiktaşlının bayramı. Kutlu olsun." diyen Çebi, "Bu bayramı yaşatmak için var gücüyle çalışan başta evlatlarıma, sporcularıma, teknik ekibime, teknik direktörümüze teşekkür ediyorum. Bu bayramı yaşatmak için yine var gücüyle gece gündüz çalışan yönetim kurulu üyelerime tek tek teşekkür ediyorum. Bu bayramı yaşatmak için fedakarca çalışan emekçilerimize teşekkür ediyorum. Aşçısından şoförüne, doktorundan masörüne, bekçisinden çaycısına, tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu bayramı yaşatmak için daima yanımda olan aileme de teşekkürü bir borç bilirim. Hakkınızı helal edin. şampiyonu ve şampiyonu olarak, bize çifte kupalı bayram yaşatan futbol takımımız kadar, camiamıza bir kupa daha armağan eden 'mızın sporcularına, yöneticilerine ve çalışanlarına bu haklı gururu bizlere yaşattıkları için teşekkürlerimi iletiyorum. Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bankalar Konsorsiyumu ile imzaladıkları yapılandırma anlaşmasının kulüp için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Çebi, "Bu anlaşma dolayısıyla , ve yöneticilerine ve Bankalar Konsorsiyumunun tüm emekçilerine Türk futbolu adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın koşullarında futbolun yönetiminde özveriyle çalışan yöneticilerine ve çalışanlarına emekleri için teşekkür eden Çebi, "Şampiyonluk için son düdüğe kadar mücadelelerini sürdüren ve futbolumuzun marka değerine büyük katkı sağlayan değerli rakiplerimize ve Süper Lig'in tüm kulüplerine sportmen mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Pandemi koşulları nedeniyle ayrı kaldığımız camiamızın coşkulu gücü taraftarımıza, bizlerden dualarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Normalleşme olduğunda taraftarın da olduğu bir organizasyonda kupayı tekrar havaya kaldırmak istediklerini hatırlatan Çebi, "İlk günden beri sizlere daima doğruyu söyledim. Popülizm içinde olmadan Beşiktaş'ın öz değerlerine bağlı kalarak hareket ettim. Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız da bu bağlılıkla çalıştı. 'Şampiyon sensin' dedik. Emekle, sabırla, alın teriyle, çok çalışarak geldik bugüne. Her zaman sorumluluğumuzun bilincindeydik. Bugün, sorumluluğumuz daha da arttı. Şimdi her zamankinden daha çok çalışma zamanı. Bırakmam Seni kampanyamız sırasında harçlıklarını mektupların arasına koyup bize gönderen evlatlarımızdan, bize milyon lira bağışlayan iş insanlarımızdan, gönüllü desteklerini esirgemeyen sanatçılarımızdan Allah razı olsun. Şeref Bey'in, Baba Hakkı'nın, Süleyman Seba'nın ve tüm büyüklerimizin ruhları şad olsun. Şerefiyle Hakkıyla şampiyon Beşiktaş, tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun. Beşiktaşlı! şampiyon sensin." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk öyküsünü Beşiktaş Dergisi'ne anlattı
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