Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de

Son 2 sezonda Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha ödemesi gerekiyor.

Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.

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