Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de
Giriş Tarihi: 7.6.2021 13:41

'nun gözü kaleci Berke'de

DHA
Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de

TFF 1'inci Lig kulüplerinden , altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci 'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor. İzmir ekibinden 2018 yılında 'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde İspanya La Liga şampiyonu 'le anılmaya başladı. İspanyol temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon Euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon Euro istediği iddia edilirken, Altınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

Son 2 sezonda Belçika'nın takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için 'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan 'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha ödemesi gerekiyor.

Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen , alt yaş gruplarında 35 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.

Son dakika | Juventus ve Milan derken İnter de devreye girdi! Fenerbahçe'ye transfer mektubu

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi!
Son dakika haberleri: Normalleşmede flaş kabine toplantısı kararı! Erkene alındı
LGS 2021 soruları ve cevapları yayınlandı! MEB LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı SABAH'ta!
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı
Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...
Son dakika haberi: Bu mesleklere geçene destek verilecek!
Son dakika haberi: Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!
Son dakika haberi: Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA