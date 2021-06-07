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Giriş Tarihi: 7.6.2021 15:53

'dan rekor transfer! ...

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Aston Villa'dan rekor transfer! Emiliano Buendia...

ekiplerinden , Arjantinli futbolcu 'nın transferi konusunda ile anlaştığını duyurdu. Geçen sezon 15 gollük performansıyla Emiliano Buendia, 'te yılın oyuncusu seçilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuya ödenecek bonservis bedeli konusunda ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. için kampında bulunan Buendia'nın, daha sonra sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

basınında yer alan haberlere göre, , için 33 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı. İngiliz kulübü, futbolcunun performansına göre, fazladan 7 milyon avro daha ödeme yapabilecek.

Geçen sezon 15 gollük performansıyla Emiliano Buendia, 'te yılın oyuncusu seçilmişti.

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Aston Villa'dan rekor transfer! Emiliano Buendia...
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