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Giriş Tarihi: 8.6.2021 00:22 Son Güncelleme: 8.6.2021 00:23

: Hiç geri adım atmadık

DHA
Ergin Ataman: Hiç geri adım atmadık

Başantrenörü , “Oyuncularımı kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum. Mükemmel bir sezon geçirdik. şampiyonluğu müthiş bir olaydı. Euroleague’den döndükten sonra hemen final serisi başladı. Ciddi bir rakiple oynadık. Üç maçı da çok iyi oynayarak, farklı skorlarla kazandık. Sezon boyunca müthiş oynadık” dedi.

final serisinde 'yu 3-0 ile geçerek 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'te başantrenör , Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE LİGİ'NDE HİÇ GERİ ADIM ATMADIK"

Sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayan Ataman, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Mükemmel bir sezon geçirdik. şampiyonluğu müthiş bir olaydı. Euroleague'den döndükten sonra hemen final serisi başladı. Ciddi bir rakiple oynadık. Üç maçı da çok iyi oynayarak, farklı skorlarla kazandık. Sezon boyunca müthiş oynadık. Türkiye Ligi'nde de hiç geri adım atmadık. 37 maçta sadece 1 mağlubiyet aldık. Play-off'ları namağlup kapattık. İnşallah bu takımı korumayı başarırız. Önümüzdeki sezon tüm Türkiye'nin gururu olarak yine Euroleague'de şampiyonluk mücadelesi veririz" diye konuştu.

"ÇOK NET KAZANDIK"

Seriyi oynadıkları basketbol ile çok net bir şekilde kazandıklarını vurgulayan Ataman, "Müthiş bir basketbol oynadık. Shane Larkin yaklaşık 1-2 dakika oynadı. Belinden bir sakatlığı var. Fıtık olabilir. Yarın MR'a girecek. Atış halinde yan döndü. Ümit ediyorum ki ciddi bir şey değildir. Milli takım kampına katılacak, olimpiyat elemelerinde oynamayı çok istiyor. Larkin, uzun sakatlıklar geçiren bir oyuncu değil. Onun için kısa zamanda toparlayacağını düşünüyorum. Onu 1 dakika kullanmamıza rağmen müthiş oynadık. Doğuş müthiş bir savunma yaptı. Buğrahan müthiş organize etti takımı, Sertaç aynı şekilde. Yabancılarımız çok iyi, hepsi bizden birisi ama Türk oyuncularımız da bugün önemli performans gösterdiler. Simon sakattı, kullanamadık. Onun için farklı bir 5 ile sahaya çıktık. Moerman'ı kullandık daha çok. Pierre Fenerbahçe adına ciddi bir kayıptı. Çok net kazandık. Bu akşam daha zor geçeceğini biliyordum. 6-7 sayı geriye düştükten sonra müthiş bir geri dönüş yaptık ve maçı kırmayı başardık" dedi.

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Ergin Ataman: Hiç geri adım atmadık
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