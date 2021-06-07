'Fatih Terim'le çalışmam' dedi mi? Eşraf Hamamcıoğlu'ndan flaş sözler

Ama oyunun kuralını da ben koyarım. 'Hocam bütçe bu, altyapı ve gençlere yatırım yapacağız. Var mısın?' diyerek vizyonumuzu anlatacağız, iyi bir Galatasaraylı olan Fatih Hoca da 'varım' diyecektir diye düşünüyorum.