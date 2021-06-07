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Giriş Tarihi: 7.6.2021 09:05 Son Güncelleme: 7.6.2021 09:56

''le çalışmam' dedi mi? Eşraf Hamamcıoğlu'ndan flaş sözler

MEHMET ÖZCAN
'Fatih Terim'le çalışmam' dedi mi? Eşraf Hamamcıoğlu'ndan flaş sözler

'ın 19 Haziran'daki seçiminde başkan olmak için yarışacak 5 adaydan biri olan , gündeme dair açıklamlar yaptı. "Keşke de aday olsaydı" diyen Hamamcıoğlu, teknik direktörlük için 'e görüşeceklerini ve deneyimli hocanın sundukları projeyi kabul etmesi durumunda yola devam edeceklerini ifade etti.

cephesi 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken, adaylardan SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır planlama yaptığına vurgu yapan Hamamcıoğlu, "Şubat ayında aday olmaya karar verdim. İddialı olmadığım bir işe girmem. Seçimi kazanacağım. Galatasaray'ın sorunlarını biliyoruz ve ihtiyaçlarını giderebilecek yetkinlikte bir liste oluşturduk" dedi.

Mevcut başkan 'in seçime katılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Hamamcıoğlu, şöyle devam etti:

"Keşke Mustafa Cengiz de aday olsaydı... Üç senenin hesabını genel kurulda görmeliydi. 2.1 milyar TL borcu yönetmek gerek. 2-3 sene içinde mali dengeyi sağlayacağız.

Kaynakları doğru kullanacağız. Küçülmeyeceğiz ama verimliliği artıracağız. Gençlere ve öz kaynağa yatırım yapacağız.

OYUNUN KURALINI BEN KOYARIM

' ile çalışmam' demedim. Hâlâ övündüğümüz, mirasını yediğimiz 'nın mimarı Fatih Hoca... Camianın yaşayan en önemli futbol aklı. Bundan faydalanmamak aptallıktır, neden macera arayayım?

Ama oyunun kuralını da ben koyarım. 'Hocam bütçe bu, altyapı ve gençlere yatırım yapacağız. Var mısın?' diyerek vizyonumuzu anlatacağız, iyi bir Galatasaraylı olan Fatih Hoca da 'varım' diyecektir diye düşünüyorum.

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'Fatih Terim'le çalışmam' dedi mi? Eşraf Hamamcıoğlu'ndan flaş sözler
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