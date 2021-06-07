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Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:37 Son Güncelleme: 7.6.2021 12:42

'nin efsanesi Alex takımını 10 kişi oynattı! , 'u 8-0 yendi

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex takımını 10 kişi oynattı! Sao Paulo, Santos'u 8-0 yendi

U20 takımını çalıştıran , maçında aldığı ilginç kararla farkını şimdiden ortaya koydu. Skor 5-0 olduğunda takımının eksik oynama konusunda tecrübe kazanmasını isteyen Alex, bir futbolcusunu oyundan çıkardı. Maçı Sao Paulo 8-0 kazandı.

Teknik direktörlüğünü 'nın yaptığı 20 yaş altı takımı, hazırlık maçında ile karşılaştı. Takımda ilk maçına çıkan Facundo Milan'ın üç gol ve bir asistle yıldızlaştığı maçı Sao Paulo 8-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Maçı başından sonuna kadar domine eden Sao Paulo, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Alex, Uruguay'ın Defensor takımından transfer edilen Facundo Milan'a da şans verdi. İkinci yarının ilk 12 dakikasında iki gol daha bulan Sao Paulo farkı beşe çıkarırken, teknik direktör Alex de Souza bu noktada ilginç bir karara imza attı.

TAKIMINI 10 KİŞİ OYNATTI
Goal'ün haberine göre; Takımının eksik oynama konusunda tecrübe kazanmasını isteyen Alex, bir oyuncusunu kendi kararıyla sahadan çekti. Maça 10 kişi devam eden Sao Paulo buna rağmen farkı daha da arttırmayı başardı. Alex, A takım kadrosunda da yer alan genç oyuncular; Beraldo, Nathan, Patryck, Pablo Maia, Marquinhos ve Vitinho'ya bu maçta şans verdi. Bu isimler arasından Nathan ve Vitinho daha önce A takım formasını giymişti.



HERNAN CRESPO İLE ÇALIŞIYOR
Sao Paulo altyapısındaki teknik direktörlük görevine bu yıl Nisan ayında başlayan Alex de Souza, kariyerinin ilk profesyonel maçına da Nisan 1995'te çıkmıştı. Alex, Sao Paulo'da A takımın başındaki Arjantinli eski futbolcu Hernan Jorge Crespo ile birlikte çalışıyor.

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Fenerbahçe'nin efsanesi Alex takımını 10 kişi oynattı! Sao Paulo, Santos'u 8-0 yendi
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