Fenerbahçe'nin efsanesi Alex takımını 10 kişi oynattı! Sao Paulo, Santos'u 8-0 yendi

TAKIMINI 10 KİŞİ OYNATTI

Goal'ün haberine göre; Takımının eksik oynama konusunda tecrübe kazanmasını isteyen Alex, bir oyuncusunu kendi kararıyla sahadan çekti. Maça 10 kişi devam eden Sao Paulo buna rağmen farkı daha da arttırmayı başardı. Alex, A takım kadrosunda da yer alan genç oyuncular; Beraldo, Nathan, Patryck, Pablo Maia, Marquinhos ve Vitinho'ya bu maçta şans verdi. Bu isimler arasından Nathan ve Vitinho daha önce A takım formasını giymişti.