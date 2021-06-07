Fenerbahçe'ye İtalyan duvar! Andrea Ranocchia...

Inter'de zaman zaman kadroya girmekte zorlanan ve bir dönem Premier Lig takımlarından Hull City'ye kiralanan Ranocchia, İtalya için de 21 kez sahaya çıktı.

SAVUNMADAN BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILIYOR!

Kadrosunda an itibarıyla Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar ve Zanka gibi beş stoperi bulunan Fenerbahçe'nin bu oyuncuların bazılarıyla yollarını ayırmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunun Szalai'ye Euro 2020 sonrasında gelmesi muhtemel tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.