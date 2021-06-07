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Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:45 Son Güncelleme: 7.6.2021 14:18

Fenerbahçe'ye İtalyan duvar! ...

Fenerbahçe'ye İtalyan duvar! Andrea Ranocchia...

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarına başlanmış durumda. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Sarı-lacivertliler Inter'in 33 yaşındaki tecrübeli stoperi 'nın peşinde olduğunu belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarına başlanmış durumda. Sarı-lacivertli ekibin savunması için gündeme gelen son isim oldukça tecrübeli bir futbolcu. İtalyan basını sarı-lacivertli takımın Inter'in 33 yaşındaki stoperi 'nın peşinde olduğunu belirtti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Inter sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı takımda tutmak için yeni sözleşme teklifi sunmaya hazırlanırken, Fenerbahçe ve takımlarından da deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı.

Üçlü savunma oynatan 'nin stoper rotasyonunun bir parçası olan 1.95 boyundaki oyuncu, Inter'e 2013'te Genoa'dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Inter'de zaman zaman kadroya girmekte zorlanan ve bir dönem takımlarından 'ye kiralanan Ranocchia, İtalya için de 21 kez sahaya çıktı.

SAVUNMADAN BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILIYOR!

Kadrosunda an itibarıyla , , Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar ve Zanka gibi beş stoperi bulunan Fenerbahçe'nin bu oyuncuların bazılarıyla yollarını ayırmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunun Szalai'ye Euro 2020 sonrasında gelmesi muhtemel tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'ye İtalyan duvar! Andrea Ranocchia...
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