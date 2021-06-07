‘Genetiğimizde futbol var’

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaretinde Trabzon'un, dünyaya futbol ihraç eden bir şehir olmasına dikkat çekti. Sağıroğlu, "Bugün Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun birçok takımda Trabzonlu oyuncuları görebiliyoruz. Burası verimli topraklar, genetiğimizde spor var. Hocamızın tespitleri ile Trabzonspor'un geleceğini güçlendireceğiz. Bir taraftan yarışırken, diğer taraftan ise yetiştirip, geliştireceğiz ve kulübümüze ekonomik katkı sağlayacağız" diye konuştu