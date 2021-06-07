Haber turu

Rekorları altüst etti! Hollandalı atlet Sifan Hassan dünya 10 bin metre kadınlar rekorunu kırdı… FBK oyunlarında piste çıkan Etiyopya asıllı atlet,29:06.82'lik derece ile yarışı tamamlarken2016 Rio Olimpiyatları'nda AlmazAyana'nın 29:17.45'lik rekorunu yaklaşık10 saniye geçerek yeni rekorun da sahibioldu. Yarışın ardından uzun süre rekorun şoku ile yerde kalan Hassan, sonrasında hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Soçi'denGiresun'ayüzecekler SAĞLIK çalışanlarına destek adına yapılacak tarihi organizasyon için geri sayım sürüyor. İstanbul Yıldızlar YüzmeSpor Kulübü tarafındandüzenlenen yarış SağlıkBakanlığı, Gençlik ve SporBakanlığı ve Dış İşleriBakanlığı koordinasyonundayapılacak. Açık Su Yüzme Maratonu'nda, 10 Türk ve 3 Rus sporcu pandemi döneminin kahramanları olan sağlık çalışanları için 13 Haziran'da Rusya'nın Soçi kentinden Giresun'a kadar yüzecek. Karadeniz'de günde ikişer kez suya girecek ve toplam 110 saat kulaç atacak olansporcular 320 km yüzecek.
OLAYLI YARIŞ PEREZ'IN
Formula 1'in 6. yarışı olan Bakü'de ortalık karıştı… Red Bull'dan Max Verstappen, önde götürdüğü mücadelenin bitimine 4 tur kala lastiği patlayınca kaza yapıp dışarıda kaldı. Uzun süre duran yarış, bitime 3 tur kala yeniden başlarken Sergio Perez, Hamilton'ın kendisini geçmesine izin vermedi. İngiliz pilot pist dışına savruldu ve yarış dışında kaldı. Red Bull'dan Perez'in lider bitirdiği yarışta, Vettel ikinci, Gasly ise 3. oldu.
ÖNCÜ, MOTO3'TE PODYUMDA MOTO3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağının Barselona'daki yarışında Deniz Öncü büyük bir başarıya imza attı. 12. cepten start alan 17 yaşındaki sporcu, kazalardan uzak durup yarışı 4. tamamladı. Ancak 3. sıradaki Masia'nınpist sınırlarını aşıp ceza almasıyla podyumugördü. Red Bull sporcusu, 3. basamağa yerleşip kariyerinde bir ilki başararak kürsüde yer aldı. Yarışı Sergio Garcia ilk sırada bitirdi.
KAVGALI MAÇIN FATURASI ÇIKTI
ING Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin 3. maçı bugün Ülker Etkinlik Salonu'nda oynanacak. 19.30'da başlayacak müsabakanın serisini Efes, 2-0 önde götürüyor. Lacivert-beyazlılar, kazanırsaEuroLegaue şampiyonluğununardından ikinci kupasını alacak. Öte yandan önceki günkü olaylı karşılaşmada Singleton ve Melih Mahmutoğlu'nun itişmesine TBF, 20'şer bin TL paracezası verdi. Diskalifiye olan F.Bahçeli oyuncular; Perez, Ahmet ve Yiğit ile 4 kulüp görevlisine ihtar, Efes'e de 7.500 TL ceza geldi. İhraç edilen isimler, bugünkü maçta görev alabilecek.