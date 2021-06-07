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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Haber turu

Haber turu
Rekorları altüst etti!
Hollandalı atlet dünya 10 bin metre kadınlar rekorunu kırdı… FBK oyunlarında piste çıkan Etiyopya asıllı atlet, 29:06.82'lik derece ile yarışı tamamlarken 2016 Rio Olimpiyatları'nda Almaz Ayana'nın 29:17.45'lik rekorunu yaklaşık 10 saniye geçerek yeni rekorun da sahibi oldu. Yarışın ardından uzun süre rekorun şoku ile yerde kalan Hassan, sonrasında hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Soçi'den 'a yüzecekler
SAĞLIK çalışanlarına destek adına yapılacak tarihi organizasyon için geri sayım sürüyor. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarış Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak. Açık Su Yüzme Maratonu'nda, 10 Türk ve 3 Rus sporcu pandemi döneminin kahramanları olan sağlık çalışanları için 13 Haziran'da Rusya'nın kentinden Giresun'a kadar yüzecek. Karadeniz'de günde ikişer kez suya girecek ve toplam 110 saat kulaç atacak olan sporcular 320 km yüzecek.

OLAYLI YARIŞ PEREZ'IN
Formula 1'in 6. yarışı olan Bakü'de ortalık karıştı… 'dan Max Verstappen, önde götürdüğü mücadelenin bitimine 4 tur kala lastiği patlayınca kaza yapıp dışarıda kaldı. Uzun süre duran yarış, bitime 3 tur kala yeniden başlarken Sergio Perez, Hamilton'ın kendisini geçmesine izin vermedi. İngiliz pilot pist dışına savruldu ve yarış dışında kaldı. Red Bull'dan Perez'in lider bitirdiği yarışta, Vettel ikinci, Gasly ise 3. oldu.

ÖNCÜ, MOTO3'TE PODYUMDA
MOTO3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağının Barselona'daki yarışında Deniz Öncü büyük bir başarıya imza attı. 12. cepten start alan 17 yaşındaki sporcu, kazalardan uzak durup yarışı 4. tamamladı. Ancak 3. sıradaki Masia'nın pist sınırlarını aşıp ceza almasıyla podyumu gördü. Red Bull sporcusu, 3. basamağa yerleşip kariyerinde bir ilki başararak kürsüde yer aldı. Yarışı Sergio Garcia ilk sırada bitirdi.

KAVGALI MAÇIN FATURASI ÇIKTI
ING Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin 3. maçı bugün Ülker Etkinlik Salonu'nda oynanacak. 19.30'da başlayacak müsabakanın serisini , 2-0 önde götürüyor. Lacivert-beyazlılar, kazanırsa EuroLegaue şampiyonluğunun ardından ikinci kupasını alacak. Öte yandan önceki günkü olaylı karşılaşmada Singleton ve Melih Mahmutoğlu'nun itişmesine TBF, 20'şer bin TL para cezası verdi. Diskalifiye olan F.Bahçeli oyuncular; Perez, Ahmet ve Yiğit ile 4 kulüp görevlisine ihtar, Efes'e de 7.500 TL ceza geldi. İhraç edilen isimler, bugünkü maçta görev alabilecek.

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