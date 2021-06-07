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Giriş Tarihi: 7.6.2021

İmza sırası Akbaba’da

İmza sırası Akbaba’da

Sarı-kırmızılılarda, Terim kağıt üstünde görevden ayrılsa da yaptığı planlama hayata geçiriliyor

'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erse de iç ve dış transferde tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket edildi. 'dan sonra ve 'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık ön protokol imzaladı. Terim'in isteği ile 14 Haziran'da toplanacak olan oyuncular, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi için kolları sıvayacak. Kiralıktan dönen Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın yanı sıra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Okan Kocuk da idmanda olacak. Yabancılardan Luyindama, Marcao, Ryan Babel ve Radamel Falcao ise birkaç gün gecikmeyle çalışmalara katılacak.

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İmza sırası Akbaba’da
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