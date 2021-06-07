İmza sırası Akbaba’da

Sarı-kırmızılılarda, Terim kağıt üstünde görevden ayrılsa da yaptığı planlama hayata geçiriliyor
Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erse de iç ve dış transferde tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket edildi. Marcao'dan sonra Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Aytaç Kara ve AlpaslanÖztürk'le 3'er yıllık ön protokol imzaladı. Terim'in isteği ile 14 Haziran'da toplanacak olan oyuncular, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi için kolları sıvayacak. Kiralıktan dönen Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın yanı sıra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Okan Kocuk da idmanda olacak. YabancılardanLuyindama, Marcao,Ryan Babel veRadamel Falcao isebirkaç gün gecikmeyleçalışmalarakatılacak.