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Giriş Tarihi: 7.6.2021 18:33 Son Güncelleme: 7.6.2021 18:56

İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'den Türkiye'ye övgüler!

AA
İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'den Türkiye'ye övgüler!

'nın defans oyuncusu Leonardo Bonucci, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında karşılaşacakları Türkiye'yi ciddiye aldıklarını söyledi.

yakınlarında bulunan Coverciano'daki milli takım tesislerinde basın toplantısı düzenleyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 11 Haziran Cuma günü ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Onlar saygıyı hak ediyor. Fransa'ya karşı nasıl sağlam olunur bunu gösterdiler ve ne yapmak istediklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kadrosunda önemli isimlerin bulunduğuna dikkati çeken Bonucci, "Onların, (Hakan) Çalhanoğlu'ndan (Cengiz) Ünder'e, (Merih) Demiral'dan (Burak) Yılmaz'a kadar yetenekli oyuncuları var. Burak Yılmaz ki 'i Fransa'da şampiyonluğa taşıdı." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibin önemli bir rakip olduğunu kabul edip, ona göre oynamaları gerektiğini dile getiren Bonucci, "Türkiye, ilginç ve gelişmekte olan bir takım." dedi.

Milan ile 'tan tanıdığı ve 'la görüştüklerini anlatan İtalyan stoper, "Sık sık konuşuyoruz, şakalaşıyoruz. Merih bana gol attırmayacağını söyledi." açıklamasını yaptı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle yüzde 25 seyirci kapasitesiyle karşılaşmanın oynanacağı hatırlatılan Bonucci, taraftarların kendilerine yardımcı olacağına inandığını dile getirdi.

Leonardo Bonucci, EURO 2020'nin kendileri için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İtalya ve İtalyanlar için savaşmak istiyoruz. Bu konuda Roma Olimpiyat Stadı'nın taraftarlara açık olması bizim için önemli. Bu konuda çalışan yetkililerimize teşekkür ediyorum. Taraftarlarla oynamak, futbolun tutkulu tarafı. Onlarla oynamak başka bir şey çünkü sizi itiyorlar, yardımcı oluyorlar. Farklı bir atmosfer olacağına eminim. Taraftarımıza cuma günü keyifli bir maç yaşatmayı umuyoruz. Gözümü kapatıp cuma günü marşımızı söyleyecek 15 bin kişiyi düşünüyorum ve bu bana adrenalin yüklüyor. Hemen şimdi sahaya çıkmak istiyorum."

Bonucci, İtalya'nın ya da Romelu Lukaku gibi öne çıkan yıldız isimlere sahip olmadığını, ancak takım oyununun fark yaratacağına inandığını sözlerine ekledi.

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İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'den Türkiye'ye övgüler!
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