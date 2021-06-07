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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Keşke Cengiz aday olsaydı

MEHMET ÖZCAN
Keşke Cengiz aday olsaydı

“Son üç senenin hesabını genel kurulda görmeliydi, Cengiz de aday olmalıydı. 2.1 milyar TL borcu yönetmek gerek. 2-3 sene içinde mali dengeyi sağlayacağız.”

Sarı-kırmızılı camia, 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken, adaylardan SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır planlama yaptığına vurgu yapan Hamamcıoğlu, "Şubat ayında aday olmaya karar verdim. İddialı olmadığım bir işe girmem. Seçimi kazanacağım. Galatasaray'ın sorunlarını biliyoruz ve ihtiyaçlarını giderebilecek yetkinlikte bir liste oluşturduk" dedi. Mevcut başkan 'in seçime katılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Hamamcıoğlu, şöyle devam etti: "Keşke Mustafa Cengiz de aday olsaydı... Üç senenin hesabını genel kurulda görmeliydi. 2.1 milyar TL borcu yönetmek gerek. 2-3 sene içinde mali dengeyi sağlayacağız. Kaynakları doğru kullanacağız. Küçülmeyeceğiz ama verimliliği artıracağız. Gençlere ve öz kaynağa yatırım yapacağız."

OYUNUN KURALINI BEN KOYARIM
FATIH Hoca ile çalışmam' demedim. Hâlâ övündüğümüz, mirasını yediğimiz 'nın mimarı ... Camianın yaşayan en önemli futbol aklı. Bundan faydalanmamak aptallıktır, neden macera arayayım? Ama oyunun kuralını da ben koyarım. 'Hocam bütçe bu, altyapı ve gençlere yatırım yapacağız. Var mısın?' diyerek vizyonumuzu anlatacağız, iyi bir Galatasaraylı olan da 'varım' diyecektir diye düşünüyorum.

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Keşke Cengiz aday olsaydı
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