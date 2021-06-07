Keşke Cengiz aday olsaydı

“Son üç senenin hesabını genel kurulda görmeliydi, Cengiz de aday olmalıydı. 2.1 milyar TL borcu yönetmek gerek. 2-3 sene içinde mali dengeyi sağlayacağız.”
Sarı-kırmızılı camia, 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken, adaylardan Eşref HamamcıoğluSABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır planlama yaptığına vurgu yapan Hamamcıoğlu, "Şubat ayında aday olmaya karar verdim. İddialı olmadığımbir işe girmem. Seçimi kazanacağım. Galatasaray'ın sorunlarını biliyoruz ve ihtiyaçlarını giderebilecek yetkinlikte bir liste oluşturduk" dedi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in seçime katılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Hamamcıoğlu, şöyle devam etti: "Keşke Mustafa Cengiz de adayolsaydı... Üç senenin hesabını genel kuruldagörmeliydi. 2.1 milyar TL borcu yönetmek gerek. 2-3 sene içinde mali dengeyi sağlayacağız. Kaynakları doğru kullanacağız. Küçülmeyeceğiz ama verimliliği artıracağız. Gençlere ve öz kaynağa yatırım yapacağız."
OYUNUN KURALINIBEN KOYARIM
FATIH Hoca ile çalışmam' demedim. Hâlâ övündüğümüz, mirasını yediğimiz UEFA Kupası'nın mimarı Fatih Hoca... Camianın yaşayan en önemli futbol aklı. Bundan faydalanmamak aptallıktır, neden macera arayayım? Ama oyunun kuralını da ben koyarım. 'Hocam bütçebu, altyapı ve gençlere yatırım yapacağız.Var mısın?' diyerek vizyonumuzu anlatacağız, iyi bir Galatasaraylı olan Fatih Hoca da 'varım' diyecektir diye düşünüyorum.