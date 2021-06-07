Real Madrid ve Sergio Ramos yolun sonuna geldi! Anlaşma sağlanamadı...

Real Madrid'de Sergio Ramos için geri sayım başladı. Oyuncu ile kulüp arasındaki sözleşme konusunda bir mesafe alınamadı ve görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Sergio Ramos'un takımdaki sürekliliği konusunda kulüple anlaşmaya varılamıyor. ABC'nin iddialarına göre Sergio Ramos takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME YAPILAMADI - YOLLAR AYRILDI

Real Madrid, Sergio Ramos'tan yeni sözleşmede yüzde 10 oranında indirime gitmesini istemişti. Pandemi dolayısıyla maddi anlamda kriz yaşayan kulüpler futbolcularına yeni sözleşmelerde indirim teklifi yapmaya devam ediyor. Fakat Ramos cephesi bu teklife yanıt vermedi ve Real Madrid'in görüşmeleri tamamlamak için Ramos'un bir an önce cevap vermesini istiyor.

PSG'nin Ramos'a teklif götürdüğü iddialar arasında yer alıyor.

REAL MADRİ RAMOS'LA YOLLARI AYIRMA KARARI ALDI

Deportes Cuatro'nun haberine göre, Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Ramos'u onurlu bir şekilde takımdan göndermek istiyor. Oyuncuya kendisi için yeni bir kulüp bulması istenildi. Ramos'un sözleşmesi Haziran'ın sonunda sona eriyor.

Real Madrid'de Militao ve Nacho'nun yükselen performansı ve David Alaba'nın takıma gelmesinden sonra Ramos'u gözden çıkardığı ifade ediliyor.