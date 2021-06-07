Şimdi de Mohamed derbisi

Galatasaray ile adı anılan Mohamed Ali Ben Romdhane'nin Fenerbahçe'ye de önerildiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör konusuna odaklanırken, Tunus'un Esperance takımındaforma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu. Orta alanda görevyapan ve Tunus Milli Takımı'nada seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'yegeniş bir sunum yapıldı.
ÖNCE TEKNİK ADAM BEKLENİYOR
Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğinhem 6 hem de 8 numarada oynayabileniki yönlü bir orta sahaolduğu bildirildi. Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı. Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. OyuncuLyon ve Hoffenheim kulübününde radarında. Ancak Ben Romdhane, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek
MENAJERİNDEN MESAJ:ANLAŞMAK İSTİYOR! ADI F.Bahçe ile anılan İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Benitez'e sarı-lacivertlilerden bir teklif gelmediğini belirten Quilon, "Bu yaz birtakımla anlaşmak istiyor.İstediği şartların oluşmasıhalinde yeniden futboladönebilir" ifadelerini kullandı. 61 yaşındaki hoca en son Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro'yu çalıştırmıştı.