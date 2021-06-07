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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Şimdi de Mohamed derbisi

VOLKAN DEMİR
Şimdi de Mohamed derbisi

ile başlayan, ve ile devam eden transfer düellosunda 4. perde Mohamed Ali Ben Romdhane ile yaşanacak

ile adı anılan Mohamed Ali Ben Romdhane'nin 'ye de önerildiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör konusuna odaklanırken, Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu. Orta alanda görev yapan ve Tunus Milli Takımı'na da seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.

ÖNCE TEKNİK ADAM BEKLENİYOR
Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğin hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü bir orta saha olduğu bildirildi. Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı. Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. Oyuncu Lyon ve Hoffenheim kulübünün de radarında. Ancak Ben Romdhane, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek

MENAJERİNDEN MESAJ: ANLAŞMAK İSTİYOR!
ADI F.Bahçe ile anılan İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Benitez'e sarı-lacivertlilerden bir teklif gelmediğini belirten Quilon, "Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir" ifadelerini kullandı. 61 yaşındaki hoca en son Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro'yu çalıştırmıştı.

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Şimdi de Mohamed derbisi
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