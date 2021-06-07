Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'den sonra bu kez yabancı bir futbolcunun transferinde karşı karşıya geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
HER ŞEY VEDAT'LA BAŞLADI
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe ile Galatasaray kıyasıya bir transfer yarışına girmiş ve Vedat Muriqi son anda Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki golcü için Çaykur Rizespor'a 5.6 milyon Euro ödemişti.
MERT HAKAN YARIŞI
Geçen sezon ise ezeli rakipler bu kez Sivasspor ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş için karşı karşıya gelmişti.
Fenerbahçe çıkan haberlere göre Galatasaray'dan daha yüksek bir yıllık ücret vererek Mert Hakan'ı kadrosuna katmıştı.
SON OLARAK İRFAN CAN
Fenerbahçe ve Galatasaray son olarak ise İrfan Can Kahveci'nin transferinde yarıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği İrfan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi ve 7 milyon Euro'luk transfer ücretiyle yetenekli oyuncuyu transfer etmişti.
Transferde şimdi de Galatasaray ile adı anılan Mohamed Ali Ben Romdhane'nin Fenerbahçe'ye de önerildiği ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör konusuna odaklanırken, Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu.
Orta alanda görev yapan ve Tunus Milli Takımı'na da seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.
ÖNCE TEKNİK ADAM BEKLENİYOR
Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğin hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü bir orta saha olduğu bildirildi.
Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı.
Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. Oyuncu Lyon ve Hoffenheim kulübünün de radarında...
Ancak Ben Romdhane, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek.
BENITEZ'İN MENAJERİ: ANLAŞMAK İSTİYOR
Bu arada adı Fenerbahçe ile anılan İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Benitez'e sarı-lacivertlilerden bir teklif gelmediğini belirten Quilon, "Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir" ifadelerini kullandı.
61 yaşındaki hoca en son Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro'yu çalıştırmıştı.