Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...
Giriş Tarihi: 7.6.2021 07:06 Son Güncelleme: 7.6.2021 16:22

: ile transferde yine karşı karşıya! , Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...
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haberi... 'in iki ezeli rakibi ile , , ve 'den sonra bu kez yabancı bir futbolcunun transferinde karşı karşıya geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ve 'dan transfer gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 'in iki ezeli rakibi , ve 'den sonra bu kez yabancı bir futbolcunun transferinde karşı karşıya geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

HER ŞEY VEDAT'LA BAŞLADI

2018-2019 sezonunda ile kıyasıya bir transfer yarışına girmiş ve son anda Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki golcü için Çaykur Rizespor'a 5.6 milyon Euro ödemişti.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

MERT HAKAN YARIŞI

Geçen sezon ise ezeli rakipler bu kez Sivasspor ile sözleşmesi biten için karşı karşıya gelmişti.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

çıkan haberlere göre 'dan daha yüksek bir yıllık ücret vererek Mert Hakan'ı kadrosuna katmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

SON OLARAK İRFAN CAN

ve son olarak ise 'nin transferinde yarıştı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği İrfan için Başkanı Ali Koç devreye girdi ve 7 milyon Euro'luk transfer ücretiyle yetenekli oyuncuyu transfer etmişti.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Transferde şimdi de ile adı anılan 'nin 'ye de önerildiği ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Sarı-lacivertliler, teknik direktör konusuna odaklanırken, Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Orta alanda görev yapan ve Tunus Milli Takımı'na da seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem 'a hem 'ye geniş bir sunum yapıldı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

ÖNCE TEKNİK ADAM BEKLENİYOR

Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğin hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü bir orta saha olduğu bildirildi.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. Oyuncu Lyon ve Hoffenheim kulübünün de radarında...

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Ancak Ben Romdhane, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

BENITEZ'İN MENAJERİ: ANLAŞMAK İSTİYOR

Bu arada adı ile anılan İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

Benitez'e sarı-lacivertlilerden bir teklif gelmediğini belirten Quilon, "Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...

61 yaşındaki hoca en son Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro'yu çalıştırmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...
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