Son dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bilmecesi! Lazio engel...

Fenerbahçe, geleck sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Henüz teknik direktörü olmayan Sarı-lacivertlilerin öncelik olarak eski golcüsü Vedat Muriqi için nabız yokladığı belirtildi. Fenerbahçe'den son gelişmeleri A spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor. Vedat ve eşi de dönmek istiyor fakat transfer için Lazio'nun düşüncesinin değişmesi bekleniyor. Şu aşamada bu transferin olmasına onay vermiyorlar.
ALTAY TAKIMDA KALIYOR!
Altay Bayındır'ı izleyen takip eden çok takım var. Inter ilgisi var, bunun dışında farklı kulüplerin de ilgisi var. Fenerbahçe, Altay'ı bu sene satmayacak. Sadece astronomik bir teklif gelirse kulüp bu teklifi değerlendirir.
GUSTAVO AYRILABİLİR!
Luiz Gustavo da ayrılmaya sıcak bakıyor fakat yeni gelen teknik adamın durumu, oyuncu hakkında ne düşüneceği önemli.