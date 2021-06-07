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Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:22 Son Güncelleme: 7.6.2021 16:41

Son dakika: Fenerbahçe'de bilmecesi! engel...

Son dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bilmecesi! Lazio engel...

Fenerbahçe, yeni sezonda eski golcüsü 'i yeniden takımda görmek istiyor. Kosovalı forvetin de geri dönmek istediği konuşulurken İtalyan ekibi 'nun bu transferde vereceği karar merak konusu. Roma ekibi oyuncuyu kolay kolay bırakma taraftarı değil.

Fenerbahçe, geleck sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Henüz teknik direktörü olmayan Sarı-lacivertlilerin öncelik olarak eski golcüsü için nabız yokladığı belirtildi. Fenerbahçe'den son gelişmeleri A spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor. Vedat ve eşi de dönmek istiyor fakat transfer için 'nun düşüncesinin değişmesi bekleniyor. Şu aşamada bu transferin olmasına onay vermiyorlar.

ALTAY TAKIMDA KALIYOR!

'ı izleyen takip eden çok takım var. Inter ilgisi var, bunun dışında farklı kulüplerin de ilgisi var. Fenerbahçe, Altay'ı bu sene satmayacak. Sadece astronomik bir teklif gelirse kulüp bu teklifi değerlendirir.

GUSTAVO AYRILABİLİR!

da ayrılmaya sıcak bakıyor fakat yeni gelen teknik adamın durumu, oyuncu hakkında ne düşüneceği önemli.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bilmecesi! Lazio engel...
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