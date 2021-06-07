Son dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bilmecesi! Lazio engel...

ALTAY TAKIMDA KALIYOR!

Altay Bayındır'ı izleyen takip eden çok takım var. Inter ilgisi var, bunun dışında farklı kulüplerin de ilgisi var. Fenerbahçe, Altay'ı bu sene satmayacak. Sadece astronomik bir teklif gelirse kulüp bu teklifi değerlendirir.