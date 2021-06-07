Son dakika: Galatasaray Fatih Terim'siz yeni sezona başlıyor! Terim'in yerin onlar geliyor...

Son dakika... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Fatih Terim'in sözleşmesi bittikten sonra teknik direktörsüz olan Sarı-kırmızılıları yeni sezona Selçuk İnan ve Necati Ateş hazırlayacak. Galatasaray'dan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
Galatasaray'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. 19 Haziran'da yapılacak başkanlık sonrası Fatih Terim veya başka bir teknik adam takımın başına geçecek.
BAŞKAN ADAYLARI FATİH TERİM'İ İSTİYOR!
Daha önce başkan adayları Burak Elmas ve Metin Öztürk, başkan seçilmeleri halinde Fatih Terim ile yola devam edeceklerini açıkladı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre, Pazartesi günü Galatasaray topbaşı yapacak. Sözleşme süreci yaşayan oyuncuların durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. Teknik adam netleşene kadar Selçuk İnan ve Necati Ateş, takımı çalıştıracak.
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8 YERLİ FUTBOLCU TAKIMDA KALIYOR!
Türkiye Futbol Federasyonunun yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. İlk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, Galatasaray'ın transfer planlamasında belirleyici oldu.
Sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, Emre ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak.
EURO 2020'de boy gösterecek Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu teklif gelse bile takımda tutulacak. 2.5 milyon TL kazanan Taylan ve 900 bin TL alan Kerem'in ücretlerinde iyileştirme yapılacak.
Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le imzalanan 3'er yıllık ön protokoller bozulmayacak. Aytaç ve Alpaslan yedek kulübesini rahatlatacak.
8 numara ve sağ önde oynayabilen Emre Kılınç'ın önemi yeni sezonda daha iyi anlaşılacak. Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen Kaan Ayhan'ın transferi için şartlar zorlanacak.
Geçen sezonu Karagümrük ve Adana Demir'de tamamlayan Jimmy Durmaz ile Yunus Akgün bu kez kiralık gönderilmeyecek ve rotasyonda kullanılacak.
Süper Lig'den çok sayıda teklif alan yedek kaleci Okan Kocuk'un gidişine izin verilmeyecek. Yerli kaleciler kadroda tutulacak...