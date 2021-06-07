Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Fatih Terim'siz yeni sezona başlıyor! Terim'in yerin onlar geliyor...
Giriş Tarihi: 7.6.2021 15:27 Son Güncelleme: 7.6.2021 15:44

: Galatasaray Fatih Terim'siz yeni sezona başlıyor! Terim'in yerin onlar geliyor...

Son dakika: Galatasaray Fatih Terim'siz yeni sezona başlıyor! Terim'in yerin onlar geliyor...

... Galatasaray, sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Sarı-kırmızılıların yerni hocası belli olana kadar takımı, yardımcı antrenörler Necati Ateş ve çalıştıracak.

... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Fatih Terim'in sözleşmesi bittikten sonra teknik direktörsüz olan Sarı-kırmızılıları yeni sezona ve Necati Ateş hazırlayacak. Galatasaray'dan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

Galatasaray'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. 19 Haziran'da yapılacak başkanlık sonrası Fatih Terim veya başka bir teknik adam takımın başına geçecek.

BAŞKAN ADAYLARI FATİH TERİM'İ İSTİYOR!

Daha önce başkan adayları ve , başkan seçilmeleri halinde Fatih Terim ile yola devam edeceklerini açıkladı.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre, Pazartesi günü Galatasaray topbaşı yapacak. Sözleşme süreci yaşayan oyuncuların durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. Teknik adam netleşene kadar Selçuk İnan ve Necati Ateş, takımı çalıştıracak.

, , , Donk, Babel, Feghouli, Falcao gibi isimlerle kısa süre öncesine kadar yan yana forma giyen Selçuk İnan, Florya'daki ilk idmanda takımın başında olacak.

Galatasaray onlara emanet! Takımı yönetecek isimler belli oldu

8 YERLİ FUTBOLCU TAKIMDA KALIYOR!

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. İlk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, Galatasaray'ın transfer planlamasında belirleyici oldu.

Sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, Emre ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak.

EURO 2020'de boy gösterecek Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu teklif gelse bile takımda tutulacak. 2.5 milyon TL kazanan Taylan ve 900 bin TL alan Kerem'in ücretlerinde iyileştirme yapılacak.

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le imzalanan 3'er yıllık ön protokoller bozulmayacak. Aytaç ve Alpaslan yedek kulübesini rahatlatacak.

8 numara ve sağ önde oynayabilen Emre Kılınç'ın önemi yeni sezonda daha iyi anlaşılacak. Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen Kaan Ayhan'ın transferi için şartlar zorlanacak.

Geçen sezonu Karagümrük ve Adana Demir'de tamamlayan Jimmy Durmaz ile Yunus Akgün bu kez kiralık gönderilmeyecek ve rotasyonda kullanılacak.

Süper Lig'den çok sayıda teklif alan yedek kaleci Okan Kocuk'un gidişine izin verilmeyecek. Yerli kaleciler kadroda tutulacak...

EN ÇOK OKUNANLAR

Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi!
LGS 2021 soruları ve cevapları yayınlandı! MEB LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı SABAH'ta!
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Son dakika haberleri: Normalleşmede flaş kabine toplantısı kararı! Erkene alındı
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...
Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı
Son dakika haberi: Bu mesleklere geçene destek verilecek!
Son dakika haberi: Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray Fatih Terim'siz yeni sezona başlıyor! Terim'in yerin onlar geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA