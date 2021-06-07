Son dakika: Galatasaray’ın Onyekuru kararı sonrası Olympiakos devreye girdi! Feghouli'ye ilk teklif...

Florya'daki odasını toplayan ve ayrılan Fatih Terim, başkanlık seçimine kadar takımı Selçuk İnan ve Necati Ateş'e emanet etmişti. Önümüzdeki hafta içerisinde Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yönetiminde top başı yapacak olan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını hareketlendiriyor.