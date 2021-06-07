Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray’ın Onyekuru kararı sonrası Olympiakos devreye girdi! Feghouli'ye ilk teklif...
Giriş Tarihi: 7.6.2021 20:42 Son Güncelleme: 7.6.2021 20:54

Son dakika: ’ın Onyekuru kararı sonrası devreye girdi! Feghouli'ye ilk teklif...

Son dakika: Galatasaray’ın Onyekuru kararı sonrası Olympiakos devreye girdi! Feghouli'ye ilk teklif...

Son dakika haberi... Yunanistan Ligi ekiplerinden , 'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği iki isim için devreye girdi. 'nun satın alma opsiyonunu kullanmaması beklenen sarı-kırmızılılar, Feghouli'nin ise yüksek ücreti nedeniyle yollarını ayırmak istiyor. Yunan basını Olympiakos'un hem Onyekuru hem de Feghouli için devreye girdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

19 Haziran tarihinde yapılacak seçimi bekleyen , Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezona en erken başlayacak takımların arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 'in raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler ve yeni transferler için çalışmalarını sürdürüyor.

'daki odasını toplayan ve ayrılan Fatih Terim, başkanlık seçimine kadar takımı ve Necati Ateş'e emanet etmişti. Önümüzdeki hafta içerisinde Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yönetiminde top başı yapacak olan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını hareketlendiriyor.

Devre arasında sarı-kırmızılı takıma bir kez daha kiralık olarak katılan , geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği performansın gerisinde kalmıştı.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Onyekuru için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da sözleşmesi bulunan Onyekuru için Yunan basınından yeni bir iddia geldi.

'un talip olduğunu yazan , bu transferde somut adımların önümüzdeki günlerde atılmasını beklediğini belirtti.

FEGHOULİ'YE İLK TEKLİF

Galatasaray'ın yüksek maliyeti nedeniyle gelecek sezonun kadrosuna yer almasını istemediği bir başka oyuncu 'ye ise teklifler bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların elden çıkarmak istediği Feghouli için en ciddi ilgilenen kulübün olduğu söylendi. Feghouli'nin menajeriyle görüşmek için İstanbul'a gelen Olympiakos yöneticileri, bu transferin yakın zamanda sonuçlanmasını bekliyor.

Cezayirli oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2022 tarihinde sona eriyor. Feghouli geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 22 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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Son dakika: Galatasaray’ın Onyekuru kararı sonrası Olympiakos devreye girdi! Feghouli'ye ilk teklif...
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