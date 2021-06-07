Son dakika: Hakan Çalhanoğlu transferin en gözde ismi haline geldi! Bu kez Arsenal...

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Giriş Tarihi: 7.6.2021 18:30 Son Güncelleme: 7.6.2021 19:15

Son dakika: transferin en gözde ismi haline geldi! Bu kez ...

Son dakika haberi... 'da forma giyen milli futbolcumuz , bu sezon biten sözleşmesini henüz uzatmadı. Kariyerine İtalyan devinde devam edip etmeyeceği netlik kazanmayan milli yıldızımız, yaz transfer sezonunun en gözde isimlerinden birisi haline geldi. Çalhanoğlu için Katar Ligi ekipleri ve derken 'den 'in de devreye girdiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli takımın önemli oyuncularından birisi olan ve İtalyan devi 'da forma giyen , Milano ekibiyle bu sezon sona eren sözleşmesini henüz uzatmadı. Yıllar sonra yeniden 'nde mücadele edecek olan Milan, milli yıldızımızı kadrosunda tutmak istiyor.

için milli takımla birlikte kamp geçiren Hakan Çalhanoğlu için yeni kontrat görüşmelerine devam eden Milan, 27 yaşındaki yıldızı ikna edebilmiş değil.

Bir başkan ekibi olan 'un da Hakan Çalhanoğlu için devrede olduğu İtalyan basını tarafından yazılıyor. Yeni sezona ile başlayacak olan Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında yer alıyor.

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'in ve Katar Ligi takımlarının da Hakan için ilgisi olduğu bilinirken, milli yıldızımız şimdiden yaz transfer sezonunun gözdesi haline gelmiş durumda.

BU KEZ ARSENAL

Milan'ın kadrosunda tutmak istediği ve Juventus'un da kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için bir yeni iddia da Amerikan basınından geldi.

CBS Sports'un haberine göre, 'de sezonu 8. sırada tamamlayan , teknik direktör Mikel Arteta'nın transfer listesine göre Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen Martin Odegaard, kulübü 'e geri döndü. Oyuncunun satışına izin vermeyen İspanyol ekibi, yüksek bonservis talep ediyor.

Bu nedenle Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine alan Arsenal, Odegaard transferinin gerçekleşmemesi halinde Hakan Çalhaoğlu'na teklifini iletecek.

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Son dakika: Hakan Çalhanoğlu transferin en gözde ismi haline geldi! Bu kez Arsenal...
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