Son dakika: Hakan Çalhanoğlu transferin en gözde ismi haline geldi! Bu kez Arsenal...

Milli takımın önemli oyuncularından birisi olan ve İtalyan devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Milano ekibiyle bu sezon sona eren sözleşmesini henüz uzatmadı. Yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Milan, milli yıldızımızı kadrosunda tutmak istiyor.
EURO 2020 için milli takımla birlikte kamp geçiren Hakan Çalhanoğlu için yeni kontrat görüşmelerine devam eden Milan, 27 yaşındaki yıldızı ikna edebilmiş değil.
Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'in ve Katar Ligi takımlarının da Hakan için ilgisi olduğu bilinirken, milli yıldızımız şimdiden yaz transfer sezonunun gözdesi haline gelmiş durumda.
BU KEZ ARSENAL
Milan'ın kadrosunda tutmak istediği ve Juventus'un da kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için bir yeni iddia da Amerikan basınından geldi.
CBS Sports'un haberine göre, Premier Lig'de sezonu 8. sırada tamamlayan Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın transfer listesine göre Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen Martin Odegaard, kulübü Real Madrid'e geri döndü. Oyuncunun satışına izin vermeyen İspanyol ekibi, yüksek bonservis talep ediyor.
Bu nedenle Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine alan Arsenal, Odegaard transferinin gerçekleşmemesi halinde Hakan Çalhaoğlu'na teklifini iletecek.