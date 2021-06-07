Emre Belözoğlu'ndan vazgeçiyorsanız, üst düzey bir teknik adam getirmeniz gerekir. Çünkü Emre Hoca da Fenerbahçe'nin dinamiklerine çok hakimdi. Ali Koç, Rıdvan Dilmen'e "Benitez ile görüşmedim" demiş. Bunu okuyana kadar hep doğru olmasını istediğim bir dedikoduydu.