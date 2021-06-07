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Giriş Tarihi: 7.6.2021 14:30 Son Güncelleme: 7.6.2021 14:40

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...
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... Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini açıklamasından sonra taraftarın gözü yeni teknik direktör adaylarına çevrildi. Fenerbahçe'de ilk adaylar arasında yer alırken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktörün Alman veya Portekiz ekolünden olacağını ifade etmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde transferler için yeni teknik direktörün belirlenmesi bekleniyor. Bir sağ bek, bir stoper, bir orta saha, bir kanat oyuncusu ve en az iki forvet transferi düşünülüyor. Teknik direktör adayları arasında dikkat çeken bir isim daha var. Son dakika bilgisine göre dışında en ciddi aday da belli oldu!

SON DAKİKA: ALİ KOÇ 'PORTEKİZ EKOLÜ' DEMİŞTİ! FENERBAHÇE İÇİN....

Fenerbahçe tarihinde yabancı teknik adamlar ele alındığında Portekizli tek teknik adam olarak Vitor Pereira göze çarpıyor. Robin van Persie ve Nani'li kadroyu şampiyonluğa taşıyamayan Pereira ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin başında şampiyon olan son yabancı teknik direktör olan Zico'nun da Portekiz pasaportu vardı. Brezilya efsanesi Zico, Galatasaray'a şampiyonluk kaptırınca görevden alınmıştı.

FENERBAHÇE İÇİN PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYI!

Fenerbahçe teknik direktörlük seçimi için arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün yabancı olacağını ifade etmişti. Rafael Benitez'den sonra en ciddi isim olarak dikkat çeken aday ise oldu!

Hem Premier Lig'de çalışan hem de genç bir profil olarak dikkat çeken Marco Silva, kariyerinde Estoril, Sporting Lizbon, Olimpiakos, Hull City, Watford ve son olarak Everton'u çalıştırdı.

Şimdilerde bir takım çalıştırmayan Marco Silva, 12 Temmuz 1977 senesinde Lizbon'da doğdu. Futbolculuk döneminde Belenenses, Trofense, Rio Ave, Braga ve Estoril gibi takımlarda forma giyen Silva, Fenerbahçe için adaylar arasında.

Marcos Silva, kariyerindeki tek şampiyonluğunu Olimpiakos'un başında yaşamıştı. Silva ayrıca UEFA-Pro Lisans sahibi.

43 yaşındaki genç teknik adam Everton'da 60 maça çıkarak maç başına 1.38 puan ortalaması yakaladı.

Silva'nın Watford'taki puan ortalaması 1.12, Hull City'deki maç başına puan ortalaması ise 1.23'tü.

Şampiyonluğa ulaştığı Olimpiakos'ta Marcos Silva'nın maç başına puan ortalaması 2.44'lere uzanmıştı.

Bu metin Sabah.com.tr tarafından tamamen özgün olarak hazırlanmıştır. Tamamının kopyalanması yasaktır.

Sabah Gazetesi Yazarlarından Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki süreci değerlendirdi.

Ali Koç, Alman ya da Portekiz dedi ama İspanyol Benitez adı iyiden iyiye dillendi. Benitez uygun isim olur mu?

Göreve geldiğinde "Yetiştirip; satacağız. Borçlarımızı başka türlü ödeyemeyiz" dedi Ali Koç. Cocu seçimi bu yüzdendi. Az kalsın takım küme düşecekti. Plan önemli ama doğru dinamikleri kullanmak gerekiyor.

Emre Belözoğlu'ndan vazgeçiyorsanız, üst düzey bir teknik adam getirmeniz gerekir. Çünkü Emre Hoca da Fenerbahçe'nin dinamiklerine çok hakimdi. Ali Koç, Rıdvan Dilmen'e "Benitez ile görüşmedim" demiş. Bunu okuyana kadar hep doğru olmasını istediğim bir dedikoduydu.

Takıma inanan, astronomik transferler yapmayan, duruma göre taktiğini esneten bir hoca Benitez. Ekibini doğru oluşturursanız, size yeni bir takım yaratır, Fenerbahçe için yeni bir çağ başlatabilir.

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Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...
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