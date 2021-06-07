Son dakika: Kenan Karaman ve Kaan Ayhan iddiası! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray devrede...

TFF tarafından getirilen "Yabancı oyuncu sınırlaması" kararı sonrası takımlar da transferlerini bu doğrultuya göre yapacak. Transfer sezonuna hızlı girmek isteyen 3 büyük takım Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yerli yıldızların peşine düştü. 3 takım da Kenan Karaman'ı ve Kaan Ayhan'ı transfer etmek adına çalışmalara başladı.
KENAN KARAMAN İÇİN İSTENİLEN MAAŞ BELLİ OLDU
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş talebini 3 Beşitkaş kulübüne de iletti. Pazarlıkların hala devam ettiği ifade ediliyor.
3 BÜYÜKLER KAAN AYHAN'I KADROSUNA KATMAK İSTİYOR
Takvim'in bir haberine göre, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de listesinde ortak biri isim var. Kaan Ayhan. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı Kaan Ayhan ise yapılan teklife Euro 2020 sonrasında karar vereceği açıklandı. Milli oyuncun kulübü Sassuolo, kiralama önerisine sıcak bakıyor.
EN AZ 3 YERLİ 11'DE OLACAK
Eğer Kulüpler Birliği'nin baskısına rağmen karar değişmezse takımlar yeni sezonda 11'lerinde en az 3 yerli oynatmak zorunda. Bu nedenle Kenan ve Kaan'ın önemi çok arttı.
BUNDESLİGA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Bundesliga-2 takımı Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona eren Kenan Karaman'a 3 büyüklerin dışında Almanya'dan da talipler var. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kısa bir süre içinde verip yeni takımını belirlemesi bekleniyor.