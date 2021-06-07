Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kenan Karaman ve Kaan Ayhan iddiası! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray devrede...
Giriş Tarihi: 7.6.2021 10:03 Son Güncelleme: 7.6.2021 10:17

Son dakika: ve iddiası! , ve devrede...

Son dakika: Kenan Karaman ve Kaan Ayhan iddiası! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray devrede...

Süper Lig takımları transfer sezonuna hızlı girmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde tarafından alınan karara göre yabancı oyuncu kuralı gelecek. Yabancı oyuncu sınırlaması teklifi sonrası kulüplerden tepki gelirken, diğer yandan bu karara göre transferler yapmak adına çalışmalar başladı. , ve yerli yıldızlarımız olan ve için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TFF tarafından getirilen "Yabancı oyuncu sınırlaması" kararı sonrası takımlar da transferlerini bu doğrultuya göre yapacak. Transfer sezonuna hızlı girmek isteyen 3 büyük takım , ve yerli yıldızların peşine düştü. 3 takım da 'ı ve 'ı transfer etmek adına çalışmalara başladı.

KENAN KARAMAN İÇİN İSTENİLEN MAAŞ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş talebini 3 Beşitkaş kulübüne de iletti. Pazarlıkların hala devam ettiği ifade ediliyor.

3 BÜYÜKLER KAAN AYHAN'I KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Takvim'in bir haberine göre, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de listesinde ortak biri isim var. Kaan Ayhan. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı Kaan Ayhan ise yapılan teklife Euro 2020 sonrasında karar vereceği açıklandı. Milli oyuncun kulübü , kiralama önerisine sıcak bakıyor.

EN AZ 3 YERLİ 11'DE OLACAK

Eğer Kulüpler Birliği'nin baskısına rağmen karar değişmezse takımlar yeni sezonda 11'lerinde en az 3 yerli oynatmak zorunda. Bu nedenle Kenan ve Kaan'ın önemi çok arttı.

BUNDESLİGA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Bundesliga-2 takımı 'la sözleşmesi sona eren Kenan Karaman'a 3 büyüklerin dışında Almanya'dan da talipler var. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kısa bir süre içinde verip yeni takımını belirlemesi bekleniyor.

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Son dakika: Kenan Karaman ve Kaan Ayhan iddiası! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray devrede...
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