Son dakika: Kenan Karaman ve Kaan Ayhan iddiası! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray devrede...

3 BÜYÜKLER KAAN AYHAN'I KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Takvim'in bir haberine göre, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de listesinde ortak biri isim var. Kaan Ayhan. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı Kaan Ayhan ise yapılan teklife Euro 2020 sonrasında karar vereceği açıklandı. Milli oyuncun kulübü Sassuolo, kiralama önerisine sıcak bakıyor.