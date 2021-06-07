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Giriş Tarihi: 7.6.2021 14:18 Son Güncelleme: 7.6.2021 16:28

Son dakika: Stuttgart Ömer Faruk Beyaz'ı açıkladı! 4 yıllık imza

Son dakika: Stuttgart Ömer Faruk Beyaz'ı açıkladı! 4 yıllık imza

Son dakika... ile olan sözleşmesi biten Ömer Faruk Beyaz, resmen Stuttgart'a transfer oldu. Alman ekibi, transferi resmi hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapıldı.

Son dakika... ile olan sözleşmesi biten Ömer Faruk Beyaz, resmen Stuttgart'a transfer oldu. Alman ekibi, transferi resmi hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapıldı.

VfB Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den sözleşmesi sonra erdikten sonra ayrılan Ömer Faruk Beyaz, resmen VfB Stuttgart'ta.

Alman ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025'e kadar mukavele yapıldığını duyurdu. Genç orta sahasının transferini sosyal medya hesabından açıklayan Stuttgart, paylaşımına Ömer Faruk'un fotoğraflarıyla birlikte, 'Hoş geldin' notunu da düştü.

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Son dakika: Stuttgart Ömer Faruk Beyaz'ı açıkladı! 4 yıllık imza
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