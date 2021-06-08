Aslan Babel’e sarıldı

Mostafa Mohamed Olimpiyatlar’a gidecek, Diagne satılacak, Falcao ise güven vermiyor. %15 indirimi de kabul eden Hollandalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemeleri de düşünülerek bu yıl kadroda tutulacak
Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden G.Saray, 56 milyon Euro olan Futbol A Takım bütçesini yeni sezonda %20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi Falcao ve Feghouli'nin 9 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak. Bu iki yıldızdan sonra 3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazananı olan Ryan Babel'Gönderilecekler listesinde' değil. İşte Babel'in takımda devam etme nedeni: 1- Hollandalı yıldız nisan ve mayıs aylarında sergilediği performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Geçtiğimizsezonu 8 gol-5 asistle tamamladı. 2- EURO 2020 için Hollanda Milli Takımı'ndan davet alamadı ve turnuvada piyasa yapma ihtimali ortadan kalktı. 3- Babel 1 yıl kalan sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istiyor ve yine ücretinde yüzde 15 indirim yapmaya hazır. 4- Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda olacağı için temmuz ayındaki Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında yok. Diagne satılacak. Falcao ise güven vermiyor. Sarı-kırmızılıtakım yeni sezona forvette Ryan Babel'lebaşlamanın planlarını yapıyor. 5- Tatilde de bireysel antrenmanlarını aksatmayan 34 yaşındaki oyuncu, haftaya Florya Metin OktayTesisleri'ne fizik olarak hazır gelecek.
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Galatasaray forması ile geçtiğimiz iki sezonda 57 maçta sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, 13 gol bulurken, 6 asist yaptı.
Hollandalı oyuncunun G.Saray ile kontratı 31 Mayıs 2022'de sona eriyor...
AH GEDSON VAH HALİL!
Son iki sezonda kiralık transferlere ağırlık veren Galatasaray'ın planı tutmadı. Lemina ve Seri'de olduğu gibi Etebo ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonları kullanılmadı. Sarıkırmızılı kulüp, performanslarından memnun olduğu Gedson Fernandes ve HalilDervişoğlu'nu ise kiralık sözleşmelerinde opsiyon bulunmadığı için kadroda tutamadı. Gedsonyeni sezon kampını Benfica'dageçirecek. Portekizli yıldızınGalatasaray'a dönme ihtimaliartık çok zayıf. Halil Dervişoğlu da A Milli Takım'la EURO 2020'de boy gösterecek. Bonservisine sahip kulübü Brentford, Halil'e 10 milyon Euro değer biçiyor.