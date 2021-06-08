Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! "Herkes açıklamalı..."

"AMATÖR BRANŞLARDA DA ÖNEMLİ SPONSORLUK ANLAŞMALARININ ÖN PROTOKOLÜNÜ İMZALADIK"

Ön protokol imzaladıkları sponsorluk anlaşmalarının sadece futbolda değil amatör branşlara da olduğunun altını çizen Elmas, "Amatör branşlarda da önemli sponsorluk anlaşmalarının ön protokolünü imzaladık. Göreve gelmediğimiz için bununla ilgili detaylı rakamları açıklayamıyoruz. İmzaladığımız ön protokollerin birçoğunda bir gizlilik maddesi var. Eğer gizlilik ilkesine rağmen açıklamamıza izin verirlerse büyük keyifle açıklarız. Bu rakamların Galatasaray için çok ciddi rakamlar olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"BİZ BU YOLA İKTİDAR MÜCADELESİ İÇİN DEĞİL, GALATASARAY MÜCADELESİ İÇİN ÇIKTIK"

Göreve gelmeleri halinde diğer adayların taahhüt ettikleri projeleri de açıklamaları halinde hayata geçirebileceklerini söyleyen Burak Elmas, "Biz bu yola iktidar mücadelesi için değil Galatasaray mücadelesi için çıktık. Tüm adayların tüm çalışmaları Galatasaray için yapılmıştır. En iyilerini uygulamak da Galatasaray yönetiminin görevidir. Biz seçilirsek diğer adayların taahhüt etmiş olduğu projeleri bir bir görüşerek en iyisini uygulama hedefimiz var. Başka bir yönetim teveccüh görürse biz de projelerimizi keyifle kendileriyle paylaşırız" diye konuştu.

Son olarak Galatasaray camiasına bir mesaj veren Elmas, "Benim hayatım Galatasaray ile geçti, Galatasaray benim ailem. Tarihi bir seçim olduğu için biz adayız. Galatasaraylılar 19 Haziran'da verecekleri oyla, kulübün gelecekte nasıl bir zihniyete doğru evrileceğinin kararını verecek. Her bir oy çok değerli bu seçimde. Kararları ne olursa olsun bütün Galatasaraylıları 19 Haziran'da oy vermeye davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.