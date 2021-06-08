Cengiz Ünder'den İtalya'ya gözdağı! Fransa ve Mourinho sözleri

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ MOURİNHO İLE ÇALIŞMAKTI"

Kulübü Roma ile 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Cengiz, "Ne olacağını bilmiyorum. Şu anki hedefim transfer süreci değil, Avrupa Şampiyonası olacak. Yüzde yüz hazır olduğumu hissediyorum. Hazırlık maçlarında oynadım ve bir gol attım. Bu moralim için çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Roma'nın yeni teknik direktörünün Jose Mourinho'nun olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, şunları söyledi: "Çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biri Mourinho ile çalışmaktı. Hangi Türk oyuncuya sorsanız herkes onunla çalışmak isterdi, ben de istiyordum. Umarım Avrupa Şampiyonası hepimiz için iyi geçer. Şu an Avrupa Şampiyonası'na odaklandım. Bunları sonra konuşuruz."

Leicester City'den takım arkadaşı olan milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün antrenmanda attığı şık gollerle ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, "Büyük bir oyuncu, her zaman yüzde yüz çalışıyor. Bu tür ekstraları yapabiliyor. Onu uzun yıllardır tanıyorum. İleriye geçtiğinde ne yapabileceğini gösteriyor. İngiltere'de kafa golü atmıştı. Ona, 5-6 gol atabileceğini söylemiştim. Bunu yapabilecek bir oyuncu. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda da atar." diye konuştu.

Kariyerindeki unutamadığı golleri paylaşan Cengiz, "Milli takımda Fransa'yı 2-0 yendiğimiz maçta attığım gol unutamadığım goldü. Roma da ise Inter'e karşı attığım gol benim için unutulmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kamp dönemini de değerlendiren Cengiz, "Antrenman dışında genelde eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Bir arada oluyoruz, sohbet ediyoruz. Maçlar hakkında konuşuyoruz. Güzel bir dönem geçiriyoruz. Enerjimizi atabiliyoruz. Umarım şampiyonaya kadar böyle gider. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz." yorumunu yaptı.

Cengiz, hedefleri konusunda ise "Hedeflerimden biri Avrupa Şampiyonası'nda oynamaktı. Avrupa'ya gitmekti. Milli takımın değişmez oyuncusu olmaktı. Bunları gerçekleştirdim. Çok iyi kadroya sahibiz. Avrupa Şampiyonası için Roma'ya gidiyoruz. Bunun için çok heyecanlıyım. Kendimle ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Tekrar Roma'ya gitmenin heyecanını yaşıyorum. Umarım her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da mesaj gönderen Cengiz, "Arkamızda olan bütün taraftarlara teşekkür ederim. Gittiğimiz her yerde bize destek verdiler, desteklerini hala hissediyoruz. Kalbimizde onları hissediyoruz. Maçlarda az da olsa seyirci de olacak. Umarım onların desteğini çok iyi hissederiz. Onlarla oynadığımızda gücümüzü artı bir olarak görüyoruz. Destekleri çok önemli, destek olmaya devam etsinler. Onlar için sahaya çıkacağız. Bütün Türkiye için oynayıp, kazanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.