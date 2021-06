Cengiz Ünder'den İtalya'ya gözdağı! Fransa ve Mourinho sözleri

SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Leicester City formasıyla geçirdiği sezonu değerlendiren Cengiz, şunları söyledi: "İngiltere'de oynamak hayalim her zaman vardı. Bunu Leicester City ile gerçekleştirmiş oldum. Sezona çok iyi başlamıştım, sonradan bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Uzun zaman süre alamadım. Her zaman oynamak isteyen oyuncuyum. Oynamadığım zaman üzgün oluyorum, her zaman sahada olmak istiyorum. Sonradan oyuna girmek için kendimi hazır tutuyordum. İngiltere o kadar soğuktu ki oyuna girmek için ısındığımda montumu giymiyordum. Oyuna girmek için hocamın gözüne bakıyordum. Bunu sürekli yaşadım. Üçüncü değişiklikte de oyuna girmediğimde çok üzülmüştüm. Ama ben her zaman Cengiz Ünder'im. Sahaya çıktığımda ne iyisini yaparım. Roma'da, milli takımda bunu göstermiş oldum. Cengiz Ünder'i Avrupa Şampiyonası'nda tekrar Türk halkına ve dünyaya izleteceğimden emin olabilirsiniz."