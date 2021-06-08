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Giriş Tarihi: 8.6.2021

CIES’e göre şampiyon Fransa

CIES’e göre şampiyon Fransa
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 'nin tahmini şampiyonunu ve grup sıralamalarını açıkladı. Araştırmada milli takımlarda bulunan oyuncuların 1 Eylül 2020 ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında kendi kulüplerindeki istatistikleri ve sahada kaldıkları süreyle değerlendirme yapıldı. Rapora göre son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, EURO 2020'de de mutlu sona ulaşacak. Türkiye ise grup maçlarını İtalya ve İsviçre'nin ardından 3. sırada bitirecek. CIES sezon başında 5 ligin şampiyonlarını da doğru tahmin etmişti.

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CIES’e göre şampiyon Fransa
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