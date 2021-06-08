CIES’e göre şampiyon Fransa

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), EURO 2020'nin tahmini şampiyonunu ve grup sıralamalarını açıkladı. Araştırmada milli takımlarda bulunan oyuncuların 1 Eylül 2020 ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında kendi kulüplerindeki istatistikleri ve sahada kaldıkları süreyle değerlendirme yapıldı. Rapora göreson Dünya Kupası şampiyonuFransa, EURO 2020'dede mutlu sona ulaşacak.Türkiye ise grup maçlarınıİtalya ve İsviçre'nin ardından3. sırada bitirecek. CIES sezon başında 5 ligin şampiyonlarını da doğru tahmin etmişti.