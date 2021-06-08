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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:49

Ekinci’den maç öncesinde futbolculara moral yemeği

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ekinci’den maç öncesinde futbolculara moral yemeği

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Viranşehir ilçe kaymakamı Ömer Dereci, 2020-2021 sıkıştırılmış sezonunun ilk maçı öncesinde Viranşehir Belediyesporlu futbolcu ve teknik heyet ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Viranşehir Belediyesporlu futbolcular, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci tarafından düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi.

Viranşehir spor Kompleksi'nde düzenlediği moral yemeğinde konuşan Başkan Ekinci, Viranşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla çok büyük bir aile olduğunu ve sporu çok önemsediklerini ifade etti.

'un bu yıl hedefinin çok büyük olduğunu vurgulayan Ekinci, "Alaattin hocam ve Belediyespor yönetiminin nezaretinde hedefimize ulaşmak için siz futbolculara büyük görev düşüyor. Belediye Başkanı olarak ben üzerime düşen her şeyi yaptım ve yapmaya hazırım. Sizler sahada mücadele ederken bizler de tribünden sizlere destek olacağız. Hedefimize ulaşmak için bu yolu sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Yeni sezonun ilk maçında teknik ekibimize ve futbolcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Viranşehir İlçe Kaymakamı Ömer Dereci; "Viranşehir'in yıllardır özlem duyduğu bu tabloyu inşallah sezon sonu şampiyon olarak tamamlarsınız. Bizler her zaman yanınızdayız. Çarşamba günü oynayacağınız. İlk maçta başarılar diliyorum. Kazasız, sakatsız bir sezon geçirmeniz diliyorum inşallah şampiyon oluruz ve Viranşehir'i hak ettiği 3. Lig'e çıkarız." şeklinde konuştu.

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Ekinci’den maç öncesinde futbolculara moral yemeği
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