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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:44

'nin eski başkanlarından vefat etti

İHA
Göztepe'nin eski başkanlarından Yüksel Kazmirci vefat etti

Spor Kulübü eski başkanlarından , 91 yaşında hayatını kaybetti.

Spor Kulübü eski başkanlarından ve İzmir'in bir dönem en ünlü sinemalarından Yıldız Sineması'nın eski sahibi hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Kazmirci'nin yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazmirci'nin vefatı üzerine Göztepe Spor Kulübü de baş sağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eski başkanlarımızdan Yüksel Kazmirci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz."

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Göztepe'nin eski başkanlarından Yüksel Kazmirci vefat etti
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