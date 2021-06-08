Bir tek Yiğit Şardan "adam gibi" konuştu..

"Şimdi birisi Fatih Terim'in paçasına tutunuyor, birisi sırtına biniyor ve 'Bizi başkanlığa götür' diyorlar. İyi de oraya giderseniz bu şekilde siz başkan olabilirsiniz ama fiilen başkan Fatih Terim'dir. Ben kendime böyle bir şeyi yediremem. Ben kimsenin üzerinden prim yapmam."