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Giriş Tarihi: 8.6.2021 09:17 Son Güncelleme: 8.6.2021 09:25

'tan ve 'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

... Galatasaray'da seçime kısa bir süre kala yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam renk seçimi gerçekleşti. Işın Çelebi kısa süre önce adaylıktan çekilirken da Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti. Duayen yazar ise Fatih Terim ile çalışacaklarını deklere eden ve 'a sert sözlerle yüklendi.

Galatasaray'da seçimle ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak renk seçimi yapıldı ve başkan adaylarından , ile kol kola renk seçimine girdiklerini seçim sonucunda fikirlerini, projelerini paylaşacaklarını açıkladı. Sabah Gazetesi Yazarı , Metin Öztürk ve Burak Elmas'ı 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler.' diyerek eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

HINCAL ULUÇ'TAN SERT SÖZLER! 'TERİM'İN ETEĞİNE TUTUNARAK...'

'Ben mevcut adaylara göre fikrimi söylüyorum ki, onların içinde de "Bravo" diye haykırmak istediğim biri var.

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Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

'Onun dışındakilerin hepsi, ne yazık ki bunlara son anda sevgili dostum, o da eski bakan ve çok iyi Galatasaraylı bildiğim İbrahim Özdemir de katıldı, Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler.

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

Bu yüzden de "Terim'i etekleme" yarışına girdiler. Onlar seçilirse, kulübü maaş verdikleri kendi elemanları yönetecek.

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

Galatasaray'ı, tarihinde ilk defa, "fiilen" bir maaşlı kulüp elemanı yönetecek. Hem de talip oldukları başkanlık makamına hakaret eden, Galatasaray Başkanı'na "İçimizdeki düşman" diyen Fatih Terim'i etekliyor ve utanmadan, sıkılmadan "Tüm adaylar toplanıp protokol yapalım, imza atalım. Kim kazanırsa kazansın Fatih Terim işbaşına gelsin" diye uşaklık ve kuklalık teklifi yapıyorlar.

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

İşin acısı, adaylar içinde itiraz eden çıkmadı bu "utanç teklifi"ne..

ve kesin kukla olmayı kabullenenler.

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

Eşref Hamamcıoğlu, ben bu mesleğe başladığımdan beri, elini taşın altına asla sokmadan, seçimini sağladığı başkanlarla kulübü perde arkasından yönetmeye hevesli İnan Kıraç'ın adamı.

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

Galatasaray Adası'nı "Suada" yapan, o adının bu sütunlarda geçmesi yasak, bin davalı işletmecide senelerce kalmasını sağlayan İnan Kıraç..

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

Bu defaki adayı Eşref Hamamcıoğlu, Divan'da başkanlık yaparken Ada konusunun konuşulmasını yasaklatan ve olayı anlatmak isteyen üyelere "Ada konusuna girersen mikrofonu keserim" dedirten İnan Kıraç.

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

O Kıraç'a işte, Divan Başkanlığı yetmedi, şimdi "Kulüp Başkanlığı" istiyor.

İbrahim Özdemir'in hiç şansı yok. Keşke o da çekilseydi. Ama Terim'e yanaşıp "devam" niyetinde olduğunu gösterdi.

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

Bir tek "adam gibi" konuştu..

"Şimdi birisi Fatih Terim'in paçasına tutunuyor, birisi sırtına biniyor ve 'Bizi başkanlığa götür' diyorlar. İyi de oraya giderseniz bu şekilde siz başkan olabilirsiniz ama fiilen başkan Fatih Terim'dir. Ben kendime böyle bir şeyi yediremem. Ben kimsenin üzerinden prim yapmam."

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

Yanında Mustafa Cengiz Başkan'ın tavsiyesi ile Abdurrahim Albayrak, arkasında "Adnan Polat desteği" var.

Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'

Fatih Terim'i etekleyenlere karşı tek başına olması avantaj. Çünkü onun oyları bölünmeyecek. Ama Bodrum'dan "Şunlar şunlar çekilsin. Bir tek falanca kalsın ki ben kulübün başına geçebileyim" talimatı kesin gelecek gibi görünüyor. O zaman kim gide, kim kala göreceğiz..

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Hıncal Uluç'tan Burak Elmas ve Metin Öztürk'e sert sözler! 'Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler...'
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