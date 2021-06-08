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Giriş Tarihi: 8.6.2021 20:18 Son Güncelleme: 8.6.2021 20:18

kimdir? ’a transfer olan Marek Hamsik kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Marek Hamsik kimdir? Trabzonspor’a transfer olan Marek Hamsik kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’in 2021 - 2022 sezonu için yaz transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, ligde mücadele eden takımlar yerli ve yabancı oyuncu - kulüplerle transfer görüşmelerini başlattı. Ligi 4. sırada tamamlayan , ile anlaşmaya vardığını resmi olarak duyurdu. Bu gelişmenin ardından futbolseverler tarafından Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Süper Lig'de yaz transfer sezonu için geri sayım sürerken, 2020 - 2021 sezonunu 4. sırada bitiren 'dan resmi transfer açıklaması yapıldı. Buna göre Slovak futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bu son dakika transfer haberinin ardından futbolseverler Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MAREK HAMSİK KİMDİR?

Trabzonspor'un yeni oyuncusu Marek Hamsik ile ilgili tüm detaylar şöyle;


MAREK HAMSİK FUTBOL KARİYERİ

KULÜP

Banská Bystrica'da doğan Hamšík, Jupie Podlavice adındaki daha küçük bir takımda kendine yer edindi. 15 yaşındayken Slovakya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında sayılmaya başlamıştı ve başkent ekibi Slovan Bratislava, 2002 yazında onu transfer etti.

Hamšík iki yıl Slovan Bratislava'nın genç takımında forma giyerek kendini geliştirdi ve bu sure içinde, a takımla yalnızca bir maça çıktı. A takımda oynadığı bu ilk ve tek maçta gol attı. 2004 yazında, henüz 17 yaşındayken, Serie A'nın Brescia takımına transfer oldu. Brescia, Hamšík'in transferine sadece 500 bin Avro harcadı. Hamšík, sonbaharı ve kışın ilk bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve ilk forma şansını Mart 2005'te Chievo karşısında buldu. İlk sezonda pek etkileyici bir performans sergileyemedi ve Brescia o yıl ligi sondan ikinci bitirerek Serie A'ya veda etti.


2005-2006 sezonunda, Brescia formasıyla 24 maça çıktı ama takımı yine hayal kırıklığı yaratarak Serie B'yi 10. sırada bitirdi. Ertesi sezon, heyecan verici orta saha oyuncusu için çıkış yılı oldu. 40 maçta 10 gol attı ama Brescia, Serie A'ya yine çıkamadı. Buna rağmen Hamšík, büyük kulüplerin takibine girdi. FC Internazionale Milano, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi büyük kulüpler oyuncuyla ilgilendiğini açıklasa da SSC Napoli kulübü Slovak oyuncunun transfer savaşından galip çıkan taraf oldu.

Hamšík, 28 Haziran 2007'de Brescia'dan ayrılarak Napoli'ye transfer oldu. Napoli, Brescialı genç yetenek için 5.5 milyon Avro ödedi. Hamšík, Napoli formasıyla döndüğü Serie A'ya iyi bir başlangıç yaparak ilk maçı olan Coppa Italia mücadelesinde Cesena karşısında bir gole ve bir de asiste imza attı. Takımın ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olmayı başaran Hamšík'in takım içerisinde kilit rol oynamaya başlamasıyla Napoli ligi 8. sırada tamamladı. 2007-2008 sezonunda 37 lig maçında kaydettiği 9 golle Napoli'nin en golcu futbolcusu olan Hamšík, orta sahanın ortasında ve solunda etkinlik göstererek form grafiğini yükseltti.



MAREK HAMSİK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Hamšík, Slovakya'yı genç yaştaki millî takım seviyelerinde de temsil etmiştir. Gençliğinde Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde ve Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde Slovakya kadrosunda yer almıştır. Aynı zamanda Slovakya U-21 takımının da formasını giymiştir.

Çok geçmeden Slovakya millî futbol takımının ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olan Hamšík, millî formayı ilk kez 7 Şubat 2007'de Polonya ile oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan bir hazırlık maçında giydi. Millî takımın atak organizasyonlarında kilit oyuncu görevini görmeye başlayan Hamšík, ülkesinin katıldığı ilk dünya kupası olan 2010 FIFA Dünya Kupası'nda 2. Turda Hollanda'ya kaybedip elenene kadar takımına kaptanlık yapmıştır.

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Marek Hamsik kimdir? Trabzonspor’a transfer olan Marek Hamsik kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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