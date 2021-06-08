Marek Hamsik kimdir? Trabzonspor’a transfer olan Marek Hamsik kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de yaz transfer sezonu için geri sayım sürerken, 2020 - 2021 sezonunu 4. sırada bitiren Trabzonspor'dan resmi transfer açıklaması yapıldı. Buna göre Slovak futbolcu Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bu son dakika transfer haberinin ardından futbolseverler Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MAREK HAMSİK KİMDİR?

Trabzonspor'un yeni oyuncusu Marek Hamsik ile ilgili tüm detaylar şöyle;