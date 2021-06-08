Olimpik Marsilya Suat Serdar için harekete geçiyor!

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'daki takımlar da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bir dönem Avrupa'da ve Bundesliga'da fırtınalar estiren Schalke 04 bu sezon büyük bir şok yaşadı ve küme düştü. Schalke'de forma giyen Türk kökenli Almanya vatandaşı Suat Serdar takımların transfer listesinde yer alıyor.
OLİMPİK MARSİLYA SUAT SERDAR'I İSTİYOR
Bild'in haberine göre, Fransız ekibi Olimpik Marsilya, Schalke'de forma giyen Suat Serdar'ı orta sahasına katmak istiyor. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Marsilya, Suat Serdar'a teklif yapmayı düşünüyor. Fakat Marsilya, Flamengo'dan Gerson'u kadrosuna kattı. Aynı zamanda Arsenal'in oyuncusu olan Gendouzi ile de görüşmeler yapıyor. Marsilya Başkanı Pablo Longoria ise Suat Serdar transferi konusunda henüz net değil.
Suat Serdar, bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ DA SUAT SERDAR'I İZLİYOR
Türkiye'de Beşiktaş'ın yakından takip ettiği Suat Serdar'ı Frankfurt ve Rennes takımları da izliyor. Suat Serdar, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ifade etti. Schalke, Suat Serdar'ı Beşiktaş'a kiralamaktan ziyade onu satmayı düşünüyor. Serdar'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.