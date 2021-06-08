Olimpik Marsilya Suat Serdar için harekete geçiyor!

OLİMPİK MARSİLYA SUAT SERDAR'I İSTİYOR

Bild'in haberine göre, Fransız ekibi Olimpik Marsilya, Schalke'de forma giyen Suat Serdar'ı orta sahasına katmak istiyor. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Marsilya, Suat Serdar'a teklif yapmayı düşünüyor. Fakat Marsilya, Flamengo'dan Gerson'u kadrosuna kattı. Aynı zamanda Arsenal'in oyuncusu olan Gendouzi ile de görüşmeler yapıyor. Marsilya Başkanı Pablo Longoria ise Suat Serdar transferi konusunda henüz net değil.