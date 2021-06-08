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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:22

Polonya'ya Arkadiusz Milik'ten kötü haber! EURO 2020'de yok...

AA
Polonya'ya Arkadiusz Milik'ten kötü haber! EURO 2020'de yok...

Forvet oyuncusu Arkadiusz Milik, sakatlığı nedeniyle 'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosundan çıkarıldı.

Teknik direktör , ayak bileğindeki kırık yüzünden faydalanamadığı 'ten sonra hücum hattındaki bir diğer önemli kozu Milik'i de kaybetti.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sol dizindeki küçük menisküs yırtığına rağmen milli takım kampına davet edilen Milik, durumu istenen düzeye gelmediği için turnuvada forma giyemeyecek. 27 yaşındaki Milik'in yerine kadroya başka oyuncu da alınmayacak.

dışındaki önemli skor opsiyonlarından yoksun kalan Polonya, EURO 2020'de İspanya, ve Slovakya'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek.

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Polonya'ya Arkadiusz Milik'ten kötü haber! EURO 2020'de yok...
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