Sert pazarlık!

Süper Lig kulüpleri; yabancı sınırı, harcama limitleri, yayın ihalesi ve küme düşme statüsü ile ilgili isteklerini tüm gerekçeleriyle sundu, geri adım atmayacaklarını da açık bir şekilde dile getirdi
TOPLANTI 3 BÖLÜMDE GERÇEKLEŞTİ
Bu görüşme dün gerçekleşti. Conrad Otel'de sabah saatlerinde önce Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Öğlen ise Süper Lig'de yer alan kulüplerden başkan ve temsilcileri toplantıya dahil oldu. Onların kendi aralarında yaptığı görüşmenin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir de toplantıya katıldı. Her kulüp başkanının tek tek söz aldığı zirvede, alınan kararlar TFF yönetimine iletildi. Özdemir deTFF'nin verdiği kararlardaki gerekçeleriniaçıkladı. Kulüpler isefikirlerinde ısrarcı oldu.
YABANCI MESELESİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, "Sahada 11yabancı olması hoş bir tablo değilama bu kararın 1 yıl daha ertelenmesiniistedik. Limit konusunda hoşgörüyeihtiyacımız olduğunu ilettik.Kararların birçoğunu 9-10 Haziran'akalmadan netleştireceğimizi düşünüyoruz" dedi. Özdemir ise şu ifadeleri kullandı: "8+6 olan yabancı sayısı kararını alırken çok uzun zaman düşündük. Geçen sezon kulüpler ortalama 7,12 yabancı ortalamasıyla oynamış. Bunu değerlendirerek kararı aldık. Kulüpler pandemi nedeniyle1 yıl ertelenmesini istiyor. Yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz. İkinci konu ise limitlerin gözden geçirilmesi. Kulüplerin, kurun geçensezona göre sabitlenmesi ve bilançolarıtemizse sponsorluk, futbolcusatışı geliri gibi kazançlarının tamamını,bilanço griyse yarısını kullanabilmesitalebi var.
20 TAKIMLI LİG ZOR
Yayıncı kuruluş da şimdiye kadarki bütün taksitleri ödedi ancak son taksidi ödemedi. Hukuki süreç başlatacağız. Ligin kademeli olarak 18 takıma ineceğini ilan ettik. Avrupa'da takımlar20 takımdan 18'e düşmek istiyor.Çünkü 20 takımlı lig planlaması zor.Limitleri 10 Haziran'dan önce duyuracağız" diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞANGALLER MAÇINAGİDECEK
TFF Başkanı Nihat Özdemir,Kulüpler Birliği toplantısının ardındanA Spor canlı yayınına bağlanıpmerak edilenleri yanıtladı. Yabancısayısı meselesinin tekrar gözdengeçirileceğini belirten Özdemir,kısıtlamanın devam etmesine dahasıcak baktıklarını vurguladı ve sözlerineşöyle devam etti: "Birçokkulübümüz, transfer dönemibaşlamadan Türk oyuncularlaanlaşarak yabancı kararınahazırlandı. Ülkemizde Altınordumodeli var. 5 yabancı oynatma haklarınınolmasına rağmen hiç kullanmadanSüper Lig'e yükselmemaçı oynadılar. Biz Rıdvan'ın,Halil'in, Kerem'in yetişmesiniistiyoruz." Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın, A Milli Takım'ınEURO 2020'de cuma günü İtalyaile oynayacağı açılış maçında olamayacağınıda belirten Özdemir,16'sında ise Bakü'de Galler'lekarşılaşacağımız ikinci mücadeleyegideceğini belirtti.