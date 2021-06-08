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Giriş Tarihi: 8.6.2021 17:12 Son Güncelleme: 8.6.2021 17:18

Son dakika: 'den 'a veda!

Son dakika: Başakşehir'den Mehmet Topal'a veda!

Son dakika... , 'a veda etti. Sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu ile yollar ayrıldı. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal’ın sözleşmesi sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Medipol , sözleşmesi sona ererek takımdan ayrılan için teşekkür mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesi sona ermiştir.

'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda da 'nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır.

Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Başakşehir'den Mehmet Topal'a veda!
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