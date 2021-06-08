Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
Giriş Tarihi: 8.6.2021 07:01 Son Güncelleme: 8.6.2021 07:05

: 'ta beklenen zirve gerçekleşti! "'la yollar ayrılırsa..."

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

haberi... 'ta kazanılan çifte kupanın ardından Çeşme'de tatilde olan , 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife "Düşüneyim" dedi. İstediği 24 saatlik süre doluyor. Şampiyon hoca ile 'ın bir kez daha buluşması ve Sergen Yalçın'ın kararını iletmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

'ta gelişmesi... Çifte kupalı teknik direktör , 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife "Düşüneyim" dedi. İstediği 24 saatlik süre doluyor. Şampiyon hoca ile 'ın bir kez daha buluşması ve Sergen Yalçın'ın kararını iletmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

Sezonu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan 'ta gözler 'da...

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk şampiyonluklarının ardından İzmir'in Çeşme ilçesine giderken, yeni sözleşme için ilk görüşme burada gerçekleşti.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

Tatil için ailesiyle bu bölgeye giden Asbaşkan , Yalçın ile buluşup, Başkan 'nin teklifini iletti.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Yalçın'a 1 yıllık sözleşmenin yanı sıra 10 milyon TL net maaş ve bonuslar önerildi. Geçen sezon 6 milyon TL ücret alan para konuşmazken, sadece düşünmek için 24 saat süre istedi.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

Yalçın'ın istediği süre normal şartlarda bugün dolacak. Şampiyon hoca ile 'ın bugün bir kez daha buluşması ve kararını iletmesi bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

- Sergen Yalçın'ın imza sürecinin bu kadar uzaması normal mi?

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

ALİ GÜLTİKEN - TRANSFER ÇALIŞMASI İMZAYI GECİKTİRİYOR

Bir anlaşma olduğunu, negatif bir durum bulunmadığını düşünüyorum. Genel kanaatim, en kısa sürede imzalar atılacaktır. Normal şartlarda, bu tür başarıların olduğu bir yerde bu işlerin kısa sürede bitirilmesi lazım.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

Ama gönül birlikteliği olduğu için diğer detayların neticelendirilmesi için görüşmeler vardır. Net olan tek şey; mutlaka ile devam edilmelidir. Transfer konusu önemli.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

Başarılı bir sezonun ardından gelecek sezon bunun üstüne çıkmak gerekir. Bu durum da kadro olarak yapılandırmada yeni süreçleri getiriyordur ve karşılıklı talepler görüşmeleri uzatıyordur.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

Karşılıklı talepler derken bu; transferin hem yönetim hem de Sergen Hoca tarafından detaylı konuşulmasıdır.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

MURAT ÖZBOSTAN - YOLLAR AYRILIRSA HİÇ SÜRPRİZ OLMAZ

Sorunlar olduğu için imza süreci uzadı. İki tarafın da karşılıklı beklentileri var. Normalde bu imzanın lig bittikten sonra atılması gerekirdi.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

'ın gündemi 20 gündür ! Özellikle Yalçın'ın A Spor'daki röportajında söylediği 'Ligin başında arkamdan bazı isimler arandı' sözleri önemliydi. Buna bir de rakamlar ve transferler eklendi.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

Erol Bulut, G.Antep'ten 1.1 milyon Euro alıyorsa da 'tan 2 milyon Euro'yu almalıdır. Fakat paranın dışında belli ki başka konular da var.

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa...

Özellikle transferde hocanın tam yetki istemesi, yönetimin buna sıcak bakmaması... Son noktada, '1 yıl daha yola devam edelim, sonrasına bakarız'a gelindi. Yüzde 80 imzalar atılır. Ama yüzde 20 ipler kopabilir. Hiç sürpriz olmaz bu!

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Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
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