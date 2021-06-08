Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."

ALİ GÜLTİKEN - TRANSFER ÇALIŞMASI İMZAYI GECİKTİRİYOR



Bir anlaşma olduğunu, negatif bir durum bulunmadığını düşünüyorum. Genel kanaatim, en kısa sürede imzalar atılacaktır. Normal şartlarda, bu tür başarıların olduğu bir yerde bu işlerin kısa sürede bitirilmesi lazım.