Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...
Giriş Tarihi: 8.6.2021 08:14 Son Güncelleme: 8.6.2021 08:54

: 'nin yeni hocası için bomba iddia! , , , derken...

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

haberi... 'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ile 16 Haziran'da görüşecek olan Sarı-Lacivertliler'in gündeminde , ve gibi hocalar da bulunuyor. İspanyol gazetesi ise Fenerbahçe için sürpriz bir ismi gündeme getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

'de teknik direktör konusunda gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ile 16 Haziran'da görüşecek olan Sarı-Lacivertliler'in gündeminde , ve gibi hocalar da bulunuyor. İspanyol gazetesi ise Fenerbahçe için sürpriz bir ismi gündeme getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

, bir yandan başkanlık seçimi ve bir yandan transferlerle ilgilenirken, gündemin 1. sırasına ise teknik direktör konusunu koymuş durumda...

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Emre Belözoğlu ile hoca olarak devam etmeyeceklerini belirterek, Portekiz veya Alman ekolünden hocalar ile görüştüklerini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

Ali Koç'un bu sürpriz açıklamasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmişti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

ROGER SCHMIDT, MARCO SILVA, PAULO FONSECA

Sarı-Lacivertliler, gündemine aldığı önemli isimlere tekliflerini sunmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

Bununla beraber Kanarya'nın , ve gibi isimlerle de temasa geçtiği aktarılmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

BENITEZ, 16 HAZİRAN'DA GELİYOR

Ayrıca dünyaca ünlü teknik direktör 'in, ile görüşmek için 16 Haziran'da İstanbul'a geleceği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

SON ADAY ANDRE VILLAS-BOAS

Fransız basını ise İspanyol gazetesine dayandırdığı haberde sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

Haberde son olarak Marsilya'yı çalıştıran 'ın, 'nin hoca adayları arasına girdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

SADECE FENERBAHÇE DEĞİL


Öte yandan André Villas-Boas isminin sadece 'nin listesinde olmadığı da kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

Maurizio Sarri ile görüşen ancak henüz resmi sözleşmeye imza attırmayan Vedat Muriqi'in formasını giydiği 'nun da hedefindeki ismin Portekizli hoca olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

15 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

43 yaşındaki teknik direktörlük kariyerine Coimbra'da başlamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

Ardından sırasıyla Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya takımlarını çalıştırdı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...

Chelsea, 2011-12 sezonunda 'ı Porto'dan almak için 15 milyon Euro ödemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi!
Son dakika: Kanada polisi açıkladı! 4 kişinin öldüğü saldırıda 'İslamofobi' izi...
Son dakika: Galatasaray’ın Onyekuru kararı sonrası Olympiakos devreye girdi! Feghouli'ye ilk teklif...
Son dakika: ABD’den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama! Masada 4 kritik konu var
Son dakika: Fenerbahçe’ye Dimitris Pelkas piyangosu! Teklifi arttırdılar…
Astrolog Nilay Dinç 10 Haziran Güneş Tutulması etkilerini paylaştı: Sudan gelebilecek tehlikelere dikkat!
Son dakika haberleri: Normalleşmede flaş kabine toplantısı kararı! Erkene alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası için bomba iddia! Rafael Benitez, Roger Schmidt, Marco Silva, Paulo Fonseca derken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA