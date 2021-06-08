Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Rafael Benitez ile 16 Haziran'da görüşecek olan Sarı-Lacivertliler'in gündeminde Roger Schmidt, Marco Silva ve Paulo Fonseca gibi hocalar da bulunuyor. İspanyol MARCA gazetesi ise Fenerbahçe için sürpriz bir ismi gündeme getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimi ve bir yandan transferlerle ilgilenirken, gündemin 1. sırasına ise teknik direktör konusunu koymuş durumda...
ALİ KOÇ DUYURMUŞTU
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Emre Belözoğlu ile hoca olarak devam etmeyeceklerini belirterek, Portekiz veya Alman ekolünden hocalar ile görüştüklerini açıklamıştı.
Ali Koç'un bu sürpriz açıklamasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmişti.
ROGER SCHMIDT, MARCO SILVA, PAULO FONSECA
Sarı-Lacivertliler, gündemine aldığı önemli isimlere tekliflerini sunmuştu.
Bununla beraber Kanarya'nın Roger Schmidt, Marco Silva ve Paulo Fonseca gibi isimlerle de temasa geçtiği aktarılmıştı.
BENITEZ, 16 HAZİRAN'DA GELİYOR
Ayrıca dünyaca ünlü teknik direktör Rafael Benitez'in, Fenerbahçe ile görüşmek için 16 Haziran'da İstanbul'a geleceği ifade edilmişti.
SON ADAY ANDRE VILLAS-BOAS
Fransız basını ise İspanyol Marca gazetesine dayandırdığı haberde sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi.
Haberde son olarak Marsilya'yı çalıştıran Andre Villas-Boas'ın, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasına girdiği ifade edildi.
SADECE FENERBAHÇE DEĞİL
Öte yandan André Villas-Boas isminin sadece Fenerbahçe'nin listesinde olmadığı da kaydedildi.
Maurizio Sarri ile görüşen ancak henüz resmi sözleşmeye imza attırmayan Vedat Muriqi'in formasını giydiği Lazio'nun da hedefindeki ismin Portekizli hoca olduğu yazıldı.
15 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
43 yaşındaki Andre Villas-Boas teknik direktörlük kariyerine Coimbra'da başlamıştı.
Ardından sırasıyla Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya takımlarını çalıştırdı.
Chelsea, 2011-12 sezonunda Andre Villas-Boas'ı Porto'dan almak için 15 milyon Euro ödemişti.