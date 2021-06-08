Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten SABAH'a özel açıklamalar! "Abdurrahim Albayrak seçim öncesi herkesi aradı..."

"ABDURRAHİM ALBAYRAK BAŞKAN ADAYLARINI ARADI!"

Tıkandığı dönemde de Bankalar Birliği'nden para geldi ve ödemeler ötelendi. Ancak artık deniz bitti, bunun devamı yok. Zaten Abdurrahim Albayrak da 29 Mayıs'ta iptal edilen seçim öncesinde beni ve diğer başkan adaylarını aradı; '300 milyon TL'niz yoksa aday olmayın' dedi.