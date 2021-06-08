Son dakika: Galatasaray'dan Ryan Babel kararı! Diagne ve Falcao derken...

Son dakika haberi... Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden G.Saray, 56 milyon Euro olan Futbol A Takım bütçesini yeni sezonda %20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi Falcao ve Feghouli'nin 9 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak. Bu iki yıldızdan sonra 3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazananı olan Ryan Babel 'Gönderilecekler listesinde' değil. İşte Babel'in takımda devam etme nedeni...