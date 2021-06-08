Son dakika: Galatasaray'dan Ryan Babel kararı! Diagne ve Falcao derken...

Son dakika haberi... Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden G.Saray, 56 milyon Euro olan Futbol A Takım bütçesini yeni sezonda %20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi Falcao ve Feghouli'nin 9 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak. Bu iki yıldızdan sonra 3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazananı olan Ryan Babel 'Gönderilecekler listesinde' değil. İşte Babel'in takımda devam etme nedeni...
1- Hollandalı yıldız nisan ve mayıs aylarında sergilediği performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Geçtiğimiz sezonu 8 gol-5 asistle tamamladı.
2- EURO 2020 için Hollanda Milli Takımı'ndan davet alamadı ve turnuvada piyasa yapma ihtimali ortadan kalktı.
3- Babel 1 yıl kalan sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istiyor ve yine ücretinde yüzde 15 indirim yapmaya hazır.
4- Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda olacağı için temmuz ayındaki Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında yok. Diagne satılacak. Falcao ise güven vermiyor. Sarı-kırmızılı takım yeni sezona forvette Ryan Babel'le başlamanın planlarını yapıyor.
5- Tatilde de bireysel antrenmanlarını aksatmayan 34 yaşındaki oyuncu, haftaya Florya Metin Oktay Tesisleri'ne fizik olarak hazır gelecek.
Galatasaray forması ile geçtiğimiz iki sezonda 57 maçta sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, 13 gol bulurken, 6 asist yaptı. Hollandalı oyuncunun G.Saray ile kontratı 31 Mayıs 2022'de sona eriyor...
AH GEDSON VAH HALİL!
Son iki sezonda kiralık transferlere ağırlık veren Galatasaray'ın planı tutmadı. Lemina ve Seri'de olduğu gibi Etebo ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonları kullanılmadı. Sarıkırmızılı kulüp, performanslarından memnun olduğu Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu ise kiralık sözleşmelerinde opsiyon bulunmadığı için kadroda tutamadı.
Gedson yeni sezon kampını Benfica'da geçirecek. Portekizli yıldızın Galatasaray'a dönme ihtimali artık çok zayıf. Halil Dervişoğlu da A Milli Takım'la EURO 2020'de boy gösterecek. Bonservisine sahip kulübü Brentford, Halil'e 10 milyon Euro değer biçiyor.
BAŞKAN ADAYLARI RENKLERİNİ SEÇTİ
5 adayın yarışacağı seçimde Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Yiğit Şardan gri renkle yarışacak.
G.Saray, 19 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde dün yapılan renk seçimi ile geri sayımı hızlandırdı. Işın Çelebi'nin başkan adaylığından çekilmesinin ardından 5 adayın yarışacağı seçim için adaylar ve ekipleri dün Türk Telekom Stadı'nda buluştu. 5 farklı rengin koyulduğu toplar içinden seçim yapan adaylar renklerini de belirledi. Metin Öztürk (5569) mor, İbrahim Özdemir (7019) sarı, Eşref Hamamcıoğlu (7102) yeşil, Burak Elmas (9320) kırmızı ve Yiğit Şardan (9798) gri oy pusulaları ile başkanlık yarışında olacak.