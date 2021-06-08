Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk operasyon

Geçen sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçirdikten sonra Roma'ya dönen Cengiz Ünder konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınına göre; Roma'nın yeni patronu Jose Mourinho, milli futbolcumuzun da içerisinde yer aldığı birçok futbolcuyla ilgili flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...
Gelecek sezon Roma'nın teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Jose Mourinho transfer çalışmalarına başladı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 58 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 70 milyon Euro'luk tasarruf için 15 futbolcuyu satış listesine koydu.
MOURINHO'NUN KESİNLİKLE SİLDİĞİ 6 İSİM VAR
Mourinho'nun kesinlikle planlarında yer almadığı oyuncuların Javier Pastore (4.5 milyon Euro), Davide Santon (2.2 milyon Euro), Federico Fazio (2 milyon Euro), Pau Lopez (2.5 milyon Euro), Carles Perez (2 milyon Euro) ve Amadou Diawara (2.5 milyon Euro) olduğu ifade edildi.
İtalyan ekibinin bu 6 oyuncuyu hem para kazanmak hem de maaş bütçesini azaltmak için satmak istediği belirtildi.
Haberde söz konusu oyuncuların taliplerinin çok az olduğu ve Roma'nın ancak Diawara ve Carles Perez'i elden çıkarabileceğinin altı çizildi.
CENGİZ ÜNDER 'SATILABİLİRLER' LİSTESİNDE
Jose Mourinho'nun ayrıca başka takımlarda kiralık oynayan ve takıma geri dönen yüksek maaşlı oyuncuların satışına da onay verdiği kaydedildi.
Bu isimlerin başında Alessandro Florenzi (3 milyon Euro), Steven Nzonzi (3 milyon Euro), Justin Kluivert (2.6 milyon Euro), Robin Olsen (2.5 milyon Euro) ve Cengiz Ünder'in (2.2 milyon Euro) geldiği belirtildi.
Justin Kluivert ile Steven Nzonzi'ye Leipzig ve Rennes'den teklif geldiği ancak halen anlaşma sağlanmadığı vurgulandı.
Leicester City'nin Cengiz Ünder'in bonservisini almadığı, Roma'nın da milli futbolcumuz için EURO 2020'de forma giyecek olmasını yeni bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi.
Ayrıca takımdaki gençler Alessio Riccardi, Mirko Antonucci, Ante Coric ve William Bianda için de kulüp aranıyor.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR İDDİASI VARDI
Cengiz Ünder'in adı son dönemde transferde Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da anılıyordu.
Milli futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan ise iddialar üzerine şu açıklamayı yapmıştı:
"Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor.
Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı."