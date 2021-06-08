Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk operasyon

Son dakika haberi... Geçen sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçirdikten sonra Roma'ya dönen Cengiz Ünder konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınına göre; Roma'nın yeni patronu Jose Mourinho, milli futbolcumuzun da içerisinde yer aldığı birçok futbolcuyla ilgili flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçen sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçirdikten sonra Roma'ya dönen Cengiz Ünder konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınına göre; Roma'nın yeni patronu Jose Mourinho, milli futbolcumuzun da içerisinde yer aldığı birçok futbolcuyla ilgili flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...