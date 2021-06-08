Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk operasyon

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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:09 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:54

Son dakika: Mourinho'dan kararı! 70 milyon Euro'luk operasyon

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

Son dakika haberi... Geçen sezonu 'de kiralık olarak geçirdikten sonra 'ya dönen konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınına göre; Roma'nın yeni patronu , milli futbolcumuzun da içerisinde yer aldığı birçok futbolcuyla ilgili flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçen sezonu 'de kiralık olarak geçirdikten sonra 'ya dönen konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınına göre; Roma'nın yeni patronu , milli futbolcumuzun da içerisinde yer aldığı birçok futbolcuyla ilgili flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

Gelecek sezon 'nın teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 58 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 70 milyon Euro'luk tasarruf için 15 futbolcuyu satış listesine koydu.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

MOURINHO'NUN KESİNLİKLE SİLDİĞİ 6 İSİM VAR

Mourinho'nun kesinlikle planlarında yer almadığı oyuncuların Javier Pastore (4.5 milyon Euro), Davide Santon (2.2 milyon Euro), Federico Fazio (2 milyon Euro), Pau Lopez (2.5 milyon Euro), Carles Perez (2 milyon Euro) ve Amadou Diawara (2.5 milyon Euro) olduğu ifade edildi.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

İtalyan ekibinin bu 6 oyuncuyu hem para kazanmak hem de maaş bütçesini azaltmak için satmak istediği belirtildi.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

Haberde söz konusu oyuncuların taliplerinin çok az olduğu ve 'nın ancak Diawara ve Carles Perez'i elden çıkarabileceğinin altı çizildi.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

CENGİZ ÜNDER 'SATILABİLİRLER' LİSTESİNDE

'nun ayrıca başka takımlarda kiralık oynayan ve takıma geri dönen yüksek maaşlı oyuncuların satışına da onay verdiği kaydedildi.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

Bu isimlerin başında Alessandro Florenzi (3 milyon Euro), Steven Nzonzi (3 milyon Euro), Justin Kluivert (2.6 milyon Euro), Robin Olsen (2.5 milyon Euro) ve 'in (2.2 milyon Euro) geldiği belirtildi.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

Justin Kluivert ile Steven Nzonzi'ye Leipzig ve Rennes'den teklif geldiği ancak halen anlaşma sağlanmadığı vurgulandı.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

'nin 'in bonservisini almadığı, 'nın da milli futbolcumuz için 'de forma giyecek olmasını yeni bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

Ayrıca takımdaki gençler Alessio Riccardi, Mirko Antonucci, Ante Coric ve William Bianda için de kulüp aranıyor.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR İDDİASI VARDI

'in adı son dönemde transferde Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da anılıyordu.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

Milli futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan ise iddialar üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

"Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor.

Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk dev operasyon

Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın 'deki başarısı."

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Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk operasyon
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