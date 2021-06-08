Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik ile sözleşme imzaladı!
Giriş Tarihi: 8.6.2021 12:42 Son Güncelleme: 8.6.2021 12:51

: ile sözleşme imzaladı!

Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik ile sözleşme imzaladı!

haberi: , Slovak Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor ile Hamsik arasında sıkı bir pazarlık süreci yaşanıyordu. Bruno Peres ve Gervinho'dan sonra Trabzonspor Marek Hamsik'i de renklerine bağladı.

, 33 yaşındaki Slovak yıldız 'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor'un Slovak yıldız Hamsik ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Oyuncu gönderilen evrakları imzalayarak geri gönderdi.

HAMSİK YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Yunus Emre Sel: Trabzonspor, Hamsik ile her konuda anlaşmaya vardı. Hamsik bu saatten sonra Trabzonspor'un yeni transferi olarak lanse edilebilir. Birazdan KAP açıklamaaı gelebilir. Sözleşme 2 yıllık olacak 1 yıl da opsiyon olacak. Trabzonspor, oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro ücret ödeyecek.

Trabzonpsor, Kasımpaşa'da forma giyen Fode Koita ile de anlaştı. Oyuncunun transfer sezonun açılmasıyla birlikte imza atması bekleniyor.

BRUNO PERES VE GERVİNHO İMZA ATMIŞTI

Trabzonspor, Bruno Peres'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bruno Peres, her yıl 1.2 milyon avro garanti ücret ve her bir sezon için 500 bin avro imza ücreti kazanacak

GERVINHO'NUN MAAŞI

Trabzonspor, Gervinho'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Gervinho, yılda 1.5 milyon avro garanti ücret ve her bir sezon için 650 bin avro imza ücreti kazanacak.

TRABZONSPOR, SARACCHİ İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi RB Leipzig takımında bulunan Saracchi'yi kiralamak için hamle yaptı. 23 yaşındaki sol bekin Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenilirken, sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçırması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Bu arada yönetim, Meling için Nimes kulübüne yaptığı son teklife cevap bekliyor. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk bonservis rakamında ısrar etmesi nedeniyle en son 2 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan yönetim, gelecek cevaba göre bu transferle ilgili bir karar verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
Bitcoinde son dakika haberi: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...
Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu dünya evine girdi!
Son dakika | PKK'ya darbe üstüne darbe! Terör elebaşları mesajı aldı...
LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB 2021 LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı SABAH'ta!
Son dakika | Aşı olmayanlar için Ağustos'ta yeni önlemler gündemde
Son dakika: Galatasaray’ın Onyekuru kararı sonrası Olympiakos devreye girdi! Feghouli'ye ilk teklif...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik ile sözleşme imzaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA