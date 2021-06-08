Stuttgart'ta forma giyen Silas Wamangituka’nın sahte kimlikle oynadığı açıklandı

Stuttgart kulübünden yapılan açıklamada, Silas Wamangituka'nın eski menajerinin entrikalarının kurbanı olduğu ve oyuncun kulübe Wamangituka'nın gerçek soy isminin olmadığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada, Silas'ın durumu netleştirmek için Stuttgart kulübünün ve yeni menajerinin yoğun çabalarına katkı sağladığı ve birkaç gün önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden resmi belgeleri aldığı aktarıldı.

Oyuncunun duruma ilişkin tüm ayrıntıları Alman makamlarıyla paylaşacağı ve Alman Kulüpler Birliği (DFL) ile Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile de temasta olduğu belirtilen açıklamada, yasal değerlendirme sonucunda futbolcunun geçerli bir lisansa sahip olduğu kaydedildi.