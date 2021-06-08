Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stuttgart'ta forma giyen Silas Wamangituka’nın sahte kimlikle oynadığı açıklandı
Giriş Tarihi: 8.6.2021 14:04 Son Güncelleme: 8.6.2021 14:05

'ta forma giyen ’nın sahte kimlikle oynadığı açıklandı

AA
Stuttgart'ta forma giyen Silas Wamangituka’nın sahte kimlikle oynadığı açıklandı

takımlarından ’ta forma giyen ’nın sahte kimlikle oynadığı duyuruldu. Açıklamada, forvet oyuncusunun gerçek isminin Silas Katompa Mvumpa olduğu ve 6 Ekim 1998’de Kongo’da doğduğu bilgisi paylaşılarak, bugün 22 yaşında olan futbolcunun 2017’de takımının deneme antrenmanına davet edildiği belirtildi.

kulübünden yapılan açıklamada, 'nın eski menajerinin entrikalarının kurbanı olduğu ve oyuncun kulübe Wamangituka'nın gerçek soy isminin olmadığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada, Silas'ın durumu netleştirmek için Stuttgart kulübünün ve yeni menajerinin yoğun çabalarına katkı sağladığı ve birkaç gün önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden resmi belgeleri aldığı aktarıldı.

Oyuncunun duruma ilişkin tüm ayrıntıları Alman makamlarıyla paylaşacağı ve Alman Kulüpler Birliği (DFL) ile Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile de temasta olduğu belirtilen açıklamada, yasal değerlendirme sonucunda futbolcunun geçerli bir lisansa sahip olduğu kaydedildi.

GERÇEK İSMİ SILAS KATOMPA MVUMPA
Açıklamada, forvet oyucunun gerçek isminin Silas Katompa Mvumpa olduğu ve 6 Ekim 1998'de Kongo'da doğduğu bilgisi paylaşılarak, bugün 22 yaşında olan futbolcunun 2017'de takımının deneme antrenmanına davet edildiği belirtildi.

Bu amaçla Silas'ın gerçek ismiyle Belçika vizesi aldığı ifade edilen açıklamada, vizenin süresi dolmadan kısa süre önce Anderlecht kulübünün kendisini transfer etmek istediği aktarıldı.

Açıklamada, Silas'ın, sözleşme imzalamak için Kongo'ya dönerek yeni vize ile yeniden Belçika'ya geri dönmek istediği belirtilerek, ancak Belçika'daki bir menajerin Silas'ı büyük baskı altında bırakarak Belçika'dan ayrılıp Kongo'ya gittiğinde Avrupa'ya dönemeyeceğine ikna ettiği belirtildi.

Söz konusu menajerin isminin bilindiği, Silas'ı korumak için bu ismin Stuttgart kulübü tarafından kamuoyuna açıklanmayacağı kaydedildi.

STUTTGART OYUNCUYA SAHİP ÇIKTI
Silas Katompa Mvumpa, son yıllarda sürekli korku içinde yaşadığını ve Kongo'daki ailesi için de çok endişelendiğini belirterek, "Hikayemi açıklamak benim için zor bir adımdı. Bunu ancak yeni menajerimin desteğiyle yapmaya cesaret edebildim" dedi.

Çok rahatladığını ve menajerlerle benzer deneyim yaşayan diğer futbolcuları da bu yönde teşvik etmek istediğini söyleyen Mvumpa, Stuttgart kulübüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Stuttgart'ın sportif direktörü Sven Mislintat da, Mvumpa'ya her yönüyle destek olacaklarını belirterek, "Silas Stuttgart ailesinin bir parçası" değerlendirmesinde bulundu. Mislintat, forvet oyuncunun sakatlığından iyileştiğinde gelecek sezon Stuttgart için forma giyeceğini kaydetti. Mvumpa 2019'da Stuttgart'ta transfer oldu ve geçen sezon 'da 25 maçta 11 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
Bitcoinde son dakika haberi: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin fiyatı dibi gördü
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu dünya evine girdi!
LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB 2021 LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı SABAH'ta!
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...
Son dakika haberler: Aşı olmayanlar için Ağustos'ta yeni önlemler gündemde
Son dakika | PKK'ya darbe üstüne darbe! Terör elebaşları mesajı aldı...
SON DAKİKA | Normalleşmede flaş kabine toplantısı kararı! Kabine Toplantısı tarihi erkene alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Stuttgart'ta forma giyen Silas Wamangituka’nın sahte kimlikle oynadığı açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA