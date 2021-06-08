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Giriş Tarihi: 8.6.2021 09:20 Son Güncelleme: 8.6.2021 09:23

TFF ile Kulüpler Birliği arasında sert pazarlık! Geri adım atmıyorlar...

UĞUR ÇEM
TFF ile Kulüpler Birliği arasında sert pazarlık! Geri adım atmıyorlar...

kulüpleri, yabancı sınırı, harcama limitleri, yayın ihalesi ve küme düşme statüsü ile ilgili isteklerini tüm gerekçeleriyle sundu, geri adım atmayacaklarını da açık bir şekilde dile getirdi. İşte TFF ve Kulüpler Birliği toplantısının perde arkası...

Bu görüşme dün gerçekleşti. Conrad Otel'de sabah saatlerinde önce yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Öğlen ise 'de yer alan kulüplerden başkan ve temsilcileri toplantıya dahil oldu. Onların kendi aralarında yaptığı görüşmenin ardından TFF Başkanı de toplantıya katıldı. Her kulüp başkanının tek tek söz aldığı zirvede, alınan kararlar TFF yönetimine iletildi. Özdemir de TFF'nin verdiği kararlardaki gerekçelerini açıkladı. Kulüpler ise fikirlerinde ısrarcı oldu.

YABANCI MESELESİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı , toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, "Sahada 11 yabancı olması hoş bir tablo değil ama bu kararın 1 yıl daha ertelenmesini istedik. Limit konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu ilettik. Kararların birçoğunu 9-10 Haziran'a kalmadan netleştireceğimizi düşünüyoruz" dedi. Özdemir ise şu ifadeleri kullandı: "8+6 olan yabancı sayısı kararını alırken çok uzun zaman düşündük. Geçen sezon kulüpler ortalama 7,12 yabancı ortalamasıyla oynamış. Bunu değerlendirerek kararı aldık. Kulüpler pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenmesini istiyor. Yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz. İkinci konu ise limitlerin gözden geçirilmesi. Kulüplerin, kurun geçen sezona göre sabitlenmesi ve bilançoları temizse sponsorluk, futbolcu satışı geliri gibi kazançlarının tamamını, bilanço griyse yarısını kullanabilmesi talebi var.

20 TAKIMLI LİG ZOR

Yayıncı kuruluş da şimdiye kadarki bütün taksitleri ödedi ancak son taksidi ödemedi. Hukuki süreç başlatacağız. Ligin kademeli olarak 18 takıma ineceğini ilan ettik. 'da takımlar 20 takımdan 18'e düşmek istiyor. Çünkü 20 takımlı lig planlaması zor. Limitleri 10 Haziran'dan önce duyuracağız" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN GALLER MAÇINA GİDECEK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısının ardından A Spor canlı yayınına bağlanıp merak edilenleri yanıtladı. Yabancı sayısı meselesinin tekrar gözden geçirileceğini belirten Özdemir, kısıtlamanın devam etmesine daha sıcak baktıklarını vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Birçok kulübümüz, transfer dönemi başlamadan Türk oyuncularla anlaşarak yabancı kararına hazırlandı. Ülkemizde Altınordu modeli var. 5 yabancı oynatma haklarının olmasına rağmen hiç kullanmadan Süper Lig'e yükselme maçı oynadılar. Biz Rıdvan'ın, Halil'in, Kerem'in yetişmesini istiyoruz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, A Milli Takım'ın EURO 2020'de cuma günü İtalya ile oynayacağı açılış maçında olamayacağını da belirten Özdemir, 16'sında ise Bakü'de Galler'le karşılaşacağımız ikinci mücadeleye gideceğini belirtti.

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TFF ile Kulüpler Birliği arasında sert pazarlık! Geri adım atmıyorlar...
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