TFF ile Kulüpler Birliği arasında sert pazarlık! Geri adım atmıyorlar...

YABANCI MESELESİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, "Sahada 11 yabancı olması hoş bir tablo değil ama bu kararın 1 yıl daha ertelenmesini istedik. Limit konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu ilettik. Kararların birçoğunu 9-10 Haziran'a kalmadan netleştireceğimizi düşünüyoruz" dedi. Özdemir ise şu ifadeleri kullandı: "8+6 olan yabancı sayısı kararını alırken çok uzun zaman düşündük. Geçen sezon kulüpler ortalama 7,12 yabancı ortalamasıyla oynamış. Bunu değerlendirerek kararı aldık. Kulüpler pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenmesini istiyor. Yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz. İkinci konu ise limitlerin gözden geçirilmesi. Kulüplerin, kurun geçen sezona göre sabitlenmesi ve bilançoları temizse sponsorluk, futbolcu satışı geliri gibi kazançlarının tamamını, bilanço griyse yarısını kullanabilmesi talebi var.