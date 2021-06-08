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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:56

ve Karagümrük, hakkında bilgi aldı

İHA
Trabzonspor ve Karagümrük, Federico Santander hakkında bilgi aldı

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre ve , gelecek yaz Bologna’daki sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı santrfor hakkında bilgi aldı.

Transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala yeni sezon kadro yapılanmaları üzerine çalışan ve 'le ilgili İtalyan medyasından önemli bir transfer haberi geldi. Bu doğrultuda söz konusu ekipler, Bologna'da top koşturan tecrübeli santrfor 'le alakalı kulübünden bilgi istedi.

30 Haziran 2022'de takımıyla mukavelesi bitecek Santander, geride kalan sezonda toplamda 5 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı. Santander, Paraguay Milli Takımı'yla da 20 müsabakaya çıkıp 2 gol kaydetti.

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Trabzonspor ve Karagümrük, Federico Santander hakkında bilgi aldı
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